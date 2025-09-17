Gyventojus suglumino trečiadienį Lietuvos padangėje ratus sukęs orlaivis: aiškėja, ką jis ten veikė

Orlaivių skrydžių stebėjimo interneto svetainė flightradar24.com parodė, kad danguje virš Alytaus trečiadienį popiet skraidė orlaivis „Airbus A400M Atlas“, priklausantis Belgijos oro pajėgoms.
Lėktuvas pakilo Kauno oro uoste 12.18 val. ir skrido link Alytaus, kur apsuko ne vieną ratą. Galiausiai lėktuvas apsisuko ir nusileido Kaune 14.00 val.
Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas naujienų portalui Lrytas paaiškino, ką šis lėktuvas ten veikė.
„Mūsų žiniomis, tai buvo su vykstančiomis pratybomis susijęs orlaivio skrydis, lėktuvas kilo ir leidosi Kauno oro uoste.
Daugiau informacijos galėtų suteikti tik Krašto apsaugos ministerija“, – atsiųstame komentare nurodė T.Vasiliauskas.
Papikdomos informacijos apie šį skrydį suteikė Lietuvos kariuomenė. Gyventojams primenama, kad rugsėjo 6-23 d. Lietuvoje vyksta karinės pratybos, kurių metu žemame aukštyje skraido Belgijos oro pajėgų transporto lėktuvai „A400M Atlas“.
„Skrydžiai vyksta didžiojoje Lietuvos dalyje ir pasienio zonoje, dalis jų – žemesniame aukštyje nei 500 pėdų (apie 150 m)“, – buvo rašoma kariuomenės atsiųstame atsakyme.
orlaivispratybosKauno oro uostas
