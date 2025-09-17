I. Ruginienė kritikuoja ekonomistų prognozes dėl antros pakopos pensijų fondų: „Man labai keista“

„Ankstyvos prognozės. Man labai keista, kaip ekonomistai prognozuoja, nežinodami, kas atsitiks su antra (pensijų – ELTA) pakopa, kiek tų žmonių išeis ir kiek jų liks“, – žurnalistams trečiadienį teigė I.Ruginienė.
Seimas pritarė nuo 2026-ųjų leisti gyventojams dvejus metus laisviau išsiimti pensijų fonduose sukauptas lėšas – savo lėšomis sumokėtas įmokas ir visą investicinį prieaugį, taip pat sudaryti galimybes paprasčiau atsiimti dalį sukauptų lėšų.
Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus teigimu, prognozuojama, kad tai turės įtakos didesniam vartojimui ir momentiniam šalies ekonomikos augimui iki 2027-ųjų. Anot jo, manoma, jog vien per 2026 m. pirmąjį pusmetį iš pensijų fondų pasitrauks 20 proc. dalyvių, kurie atsiims apie 1,13 mlrd. eurų.
„Dabar sakyti, kad ekonomiką užplūs dideli milijonai, dar labai ankstyvas vertinimas“, – teigė I.Ruginienė.
Pasak paskirtosios premjerės, Vyriausybės tikslas buvo suteikti Lietuvos gyventojams galimybę rinktis, o įvertinti reformos poveikį bus galima tik jai įsigaliojus.
„Mūsų kaip Vyriausybės pagrindinė funkcija buvo suteikti žmonėms lankstumą ir galimybę apsispręsti, ar jie nori toliau kaupti antroje pakopoje, ar ne. Mes tai padarėme ir savo pažadą įvykdėme“,– sakė politikė.
„Dabar žmonės apsispręs ir tik tada viščiukus skaičiuosime, kai jau įsigalios pati reforma“,– pridūrė ji.
ELTA primena, kad birželį Seimas priėmė antrosios pensijų pakopos pertvarką, kuri įsigalios kitąmet. Tai reiškia, kad gyventojai iš pensijų fondų galės laisvai trauktis dvejus metus, o nusprendę likti kaupime – toliau pasirinkti standartinę 3 proc. mėnesio įmoką nuo atlyginimo, ją didinti ar stabdyti įmokas vieneriems metams, šį laikotarpį ir pratęsiant.
Atskaičius 3 proc., lėšas bus galima išsiimti dviem būdais: vieną kartą iki 25 proc. sukauptų lėšų (ne daugiau nei žmogaus įmokėta suma) arba visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Numatytos trys sąlygos – liga, dalyvumo netekimas ir paliatyvi pagalba – kai žmogus galės be apmokestinimo iki pensijos išsiimti visas lėšas.
Pasak Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA), šių metų birželį antrosios pakopos pensijų fondų valdomas turtas siekė 9,2 mlrd. eurų ir nuo 2024 m. to pačio laikotarpio išaugo 12,5 proc.
