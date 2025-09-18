Abejonių keliantis Š. Matijošaičio ir jo verslo partnerių sandoris Šilainiuose sudomino Seimo narius

Portalo „Kas vyksta Kaune“ žiniomis, savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdis numatytas trečiadienio rytą. Būtent jame planuojama aptarti tyrime aprašytus Š.Matijošaičio sandorius, kurių metu valstybės žemė vos per kelis mėnesius buvo parduota prekybos tinklui už daugiau nei septynis kartus didesnę kainą.
Kol kas nei vienas „Vieningo Kauno“ judėjimo narys nėra patvirtinęs savo dalyvavimo, todėl išlieka tikimybė, jog posėdis dėl kvorumo neįvyks.
Komisijos pirmininkė Andrijana Filinaitė (TS-LKD) praėjusią savaitę vykusiame posėdyje pabrėžė, kad klausimai turi būti išsiaiškinti atvirai.
„Ar tai rinkos logika, ar išskirtinės galimybės?“ – teigė politikė.
LVŽS atstovė Vaida Pranarauskaitė pridūrė, kad visuomenė laukia atsakymų, o kolegos turėtų suteikti galimybę Š.Matijošaičiui paaiškinti situaciją.
„Metamas šešėlis visai tarybai – svarbu, kad būtų parodyta skaidrumo pozicija,“ – posėdyje sakė V.Pranarauskaitė.
Anksčiau ryte Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje įtrauktas klausimas „Dėl Kauno miesto žemės sklypų planavimo ir pertvarkymo procesų skaidrumo užtikrinimo priemonių“.
Į jį pakviesti Kauno miesto savivaldybės, Nacionalinės žemės tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Generalinės prokuratūros atstovai.
Šie posėdžiai rengiami reaguojant į naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ žurnalistinį tyrimą, kuris atskleidė, jog Š. Matijošaitis su bendrasavininkais 2022 m. už 451 tūkst. eurų įsigijo du sklypus Šilainiuose – vieną atkurtą paveldėtojui, kitą nupirktą iš valstybės – ir tais pačiais metais juos pardavė „Lidl“ už 3,3 mln. eurų.
