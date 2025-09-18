Padirbėjęs kaimo turizmo sodyboje paauglys neįsivaizdavo, kuo viskas baigsis: verdiktą tarė darbo inspekcija

Pats verslininkas tokias kalbas neigia. Visgi išsamų tyrimą atlikusi VDI pripažino – asmuo du asmenis įdarbino nelegaliai, vienas jų – nepilnametis. Už pažeidimą jam skirta solidi bauda.
Suabejojo dėl darbo sutarties
Su naujienų portalu Lrytas bendravusi paauglio mama Eglė (tikras vardas redakcijai žinomas) pasakojo, kad jos sūnus nuo mažens buvo darbštus ir pastaroji vasara buvo ne vienintelė, kai šis panoro ne poilsiauti, o uždarbiauti. Pernykštėje darbovietėje nebuvo jokių nesklandumų: jaunuoliui tėvai suteikė leidimą dirbti, šis pasirašė darbo sutartį, pristatė ir medicininę pažymą bei kitus reikalingus dokumentus.
O šių metų vėlų pavasarį paauglys per draugus sužinojo, kad gali padirbėti kaimo turizmo sodyboje „Memelio dvaras“, o jį, kaip ir jo bičiulius, turėjo įdarbinti Aidas Terespolskis kaip ūkininkas.
Nepilnamečiui kaimo sodyboje teko atlikti įvairius darbus: iš trinkelių tarpų šalinti žolę, sodo traktoriukiu pjauti veją, kapoti malkas, aptarnauti svečius, plauti indus.
Anot pašnekovės, pačią pirmą darbo dieną jos sūnui buvo duota žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitų knyga, kurioje reikėjo nurodyti asmens kodą, vardą, pavardę ir pasirašyti. Moteris sakė nuo pat pradžių įtarusi, kad ne viskas gerai su jos sūnaus įdarbinimu. Jai pasirodė keista, kad darbdavys neprašė medicininės pažymos.
Padirbėję kelias dienas gegužės mėnesio pabaigoje, birželį vaikai prašė sumokėti už atliktus darbus. Tačiau, Eglės teigimu, A.Terespolskis mokėjimą vis atidėliojo. Galiausiai paaugliai savo darbdavio paprašė pasirašyti sutartį, kurioje būtų išdėstytos darbo sąlygos, mokėjimo terminai ir pan.
Tačiau vietoje jos, pasak Eglės, sodybos šeimininkas pasiūlė pasirašyti savanorystės-mentorystės sutartį. Tokio pasiūlymo sulaukęs paauglys, pašnekovės tvirtinimu, iš aplinkinių išgirdo atsiliepimų, kad panašią įdarbinimo formą ūkininkas taikė ir anksčiau ir dėl to nepilnamečiai buvo nepatenkinti. Nepanoręs dirbti savanorystės pagrindais, vaikinas nusprendė nutraukti ryšius su A.Terespolskiu, darbe daugiau nesirodė.
„Aš sūnui neleidau daugiau su juo nebendrauti, jis (A.Terespolskis – aut. past.) bendravo agresyviai nepagarbiai. Tai – nebevaikiški reikalai“, – argumentavo paauglio mama.
Sūnaus patirtimi minėtoje darbovietėje ji nusprendė pasidalinti ir feisbuke, kur išdėstė paauglio istoriją norėdama įspėti ir kitus tėvus.
Po viešai paskelbto įrašo, Eglę liepos mėnesį pasiekė teisinė pretenzija. Joje A.Terespolskio teisininkai reikalavo ištrinti, o paskui ir viešai paneigti paskelbtą informaciją. Taip pat paprašyta atlyginti nuostolius – „Memelio dvarui“ – 17 tūkst. eurų, A.Terespolskiui – 3 tūkst. eurų. Prašoma padengti ir teisininkams sumokėtas išlaidas.
„Žinoma, tai gąsdina. Tokios sumos tikrai didelės“, – atviravo paauglio mama.
Vaikų prašė, bet jie pažymos nepristatė
Savo versiją pakomentuoti sutiko ir pats A.Terespolskis. Tiesa, pirmiausia su žurnalistais jis panoro bendrauti per savo advokatę ir tik kiek vėliau sutiko atsakyti į Lrytas klausimus pats.
Ūkininku save pristatęs vyriškis teigė esantis nusivylęs jaunimu, o Eglės minimi vaikai, anot verslininko, patys jį susirado ir pasisiūlė padirbėti. „Po šio atvejo, kai mane apšmeižė – nebeimsiu jokio jaunimo“, – patikino jis.
Pasak A.Terespolskio, vaikus jis įdarbino pagal žemės ūkio kvitų knygelę. „Ta knygutė atlieka tokią pačią funkciją kaip ir darbo sutartis, pagal ją aš sumoku mokesčius <...> ir pagal tą patį kvitą galima išmokėti grynais“, – aiškino ūkininkas.
Pašnekovas neneigė, kad vaikams siūlė pasirašyti mentorystės-savanorystės sutartį, tačiau, anot jo, tik kelioms dienoms, kad paaugliai per tą laiką suprastų, ar jiems siūlomas darbas tinka ir patinka. Tačiau minėta sutartis nebuvo pasirašyta.
Jis taip pat tvirtino nuo pat vaikų darbo pradžios prašęs vaikų pristatyti tėvų sutikimą bei medicininę pažymą. Tačiau, anot jo, vaikai, vis pamiršdavo tai padaryti.
„Kai aš jiems šiek tiek griežčiau pasakiau, kad man reikia tėvų sutikimų, kitą dieną jie taip ir neišėjo į darbą“, – savo versiją pateikė A.Terespolskis ir pridūrė, kad po kelių dienų vėliau Eglės sūnus jį socialiniame tinkle užblokavo.
Sako, kad dėl šmeižto patyrė finansinių nuostolių
Kai jis sužinojo, kad Eglė vienoje feisbuko grupėje paskelbė įrašą, kad A.Terespolskis minėtame dvare vaikus įdarbino nelegaliai, jis su ja bandė bandė susisiekti asmeniškai, tačiau nesėkmingai.
Verslininkas teigė, kad šiuo įrašu buvo apšmeižtas tiek jis, tiek „Memelio dvaras“ ir dėl to nukentėjo finansiškai, nes dalis klientų atšaukė renginių rezervacijas. A.Terespolskis tvirtino, kad ėmė plisti kalbos, kad jis esą išnaudoja vaikus.
„Apšmeižė UAB „Memelio dvaras“, kuris yra absoliučiai ne prie ko. Mane apšmeižė, nes pasakė, kad vaikai buvo neįdarbinti, o tai yra melas. Aš jo mamai nusiunčiau nuotraukas, kur jos vaikas savo ranka pasirašė vardą, pavardę, įdarbinimo datą. Turbūt tada jis mane ir užblokavo išsigandęs, kad jis suklaidino mamą. Nežinau... Apšmeižė, kad aš jiems nesumoku ir išnaudoju. Man labai nemalonu ir pikta, nes tai nėra teisybė“, – gynėsi A.Terespolskis ir pažymėjo nesiruošiantis nusileisti ir tiesos ieškos teisme.
Su sodyba, kuriai vadovauja buvusi žmona, sako esantis nesusijęs
Verslininkas dievogojosi, kad jis nieko bendro neturi su „Memelio dvaras“ sodyba, tačiau neslepė, kad jai vadovauja jo buvusi žmona Erika Terespolskienė.
„Memelio dvaro“ įmonė neturi nieko bendro su manimi, kaip su ūkininku. Tas vaikinukas jokia forma nedirbo „Memelio dvare“, jis dirbo pas mane ūkyje <...> Liaunų g. 2, Klaipėdos r. Aš čia gyvenu, čia esu registruotas, čia mano sodybvietė. Pokyliams nuomoju savo gyvenamąjį namą, čia ir yra registruotas mano ūkis“, – aiškino A.Terespolskis.
Žvilgtelėjus į portalą rekvizitai.vz.lt matyti, kad UAB „Memelio dvaras“ registruotas Vilties g. 7–3A, Klaipėdoje. Užėjus į nurodytą tinklapį www.memeliodvaras.lt matyti, kad renginiai organizuojami adresu Klaipėdos r., Priekulės sen., Liaunai, Liaunų g. 2.
Įdomu tai, kad A.Terespolskio vadovaujama viešoji įstaiga „Events Code“ registruota tuo pačiu adresu kaip ir UAB „Memelio dvaras“ – Vilties g. 7–3A, Klaipėda.
VDI: vaikas buvo įdarbintas nelegaliai, skirta bauda
Tuo metu Valstybinė darbo inspekcija (VDI) Lrytas perduotame komentare nurodo, kad tyrimas iš tiesų buvo pradėtas. Jo metu buvo nustatytas dviejų asmenų nelegalus darbas adresu Klaipėdos r., Liaunų k., Liaunų g. 2 pas fizinį asmenį A.Terespolskį. Vienas iš nelegaliai dirbusių asmenų yra nepilnametis, gimęs 2009 metais.
A.Terespolskiui surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal LR ANK 95 str. 1 d.
Šis straipsnis už nurodytą pažeidimą užtraukia baudą darbdaviui – fiziniam asmeniui nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų ir darbdavio – juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių eurų.
Šiuo atveju atsakomybė bus darbdaviui – fiziniam asmeniui.
