Gaminantiems vartotojams – du pokyčiai: keisis tam tikra tvarka

„Leistinos generuoti galios kontrolė yra svarbi apsaugant visus vartotojus nuo taip vadinamų perviršių tinkle ir galimos žalos stabiliam elektros energijos tiekimui. Bet kalbant apie nedidelius ir nepiktybinius nuokrypius, didesnis dėmesys nuo šiol bus skiriamas klientų informavimui, suteikiant galimybę neatitikimus pakoreguoti. Iki šiol gaminantys vartotojai turėjo daug nepatogumų, nes gavus viršijimo pranešimą turėdavo kreiptis į rangovą, tad siekiant sumažinti gaminančioms vartotojams nereikalingą naštą, bus informuojami ir rangovai, nes būtent jie atsako už keitiklių nustatymus“, – sako laikinai einantis energetikos ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas.
Pokytis pasimatys rugsėjo mėnesį
Energetikos ministerijos ir ESO iniciatyva Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakoregavo taisykles ir už leistinos generuoti galios viršijimą apmokestinimas bus taikomas tik nuo 2 eurų. Šis pokytis jau taikomas nuo rugpjūčio mėn. ir jis bus taikomas gaminantiems vartotojams siunčiamuose apmokestinimuose už viršijimus.
„Neturėtų būti taip, kad apmokestinimo administravimo kaštai didesni nei surinktos lėšos. Statistika rodo, jog daugiau kaip 70 proc. gaminančių vartotojų susitvarko keitiklio nustatymus jau po pirmojo įspėjimo, taigi akivaizdu, kad viršijimai absoliučia dauguma atveju įvyksta nepiktybiškai. Apie 20 tūkst. gaminančių vartotojų pajus sumažintą apmokestinimo naštą, nes tiek vidutiniškai per metus viršydavo leistiną generuoti galią iki 2 eurų“, – pažymi laikinai einantis energetikos ministro pareigas Ž. Vaičiūnas.
Iki šiol ESO pagal galiojančius teisės aktus turėjo apmokestinti gaminančius vartotojus už leistinos generuoti galios viršijimus, nepriklausomai nuo apskaičiuotos sumos. Nuo šiol tais atvejais, kai už viršijimus apmokestinimas nebus didesnis nei 2 eurai, gaminantys vartotojai bus tik informuojami, ir galės pasikoreguoti keitiklio nustatymus.
Dar vienas pakeitimas – atsakomybę turės prisiimti ir elektrines montavę rangovai. Jei viršijimas bus užfiksuotas pirmą kartą ir ne vėliau kaip 12 mėn. nuo rangovo deklaracijos pateikimo datos, apie tai bus informuojami tiek klientas, tiek rangovas. Pažeidimams kartojantis, informacija apie konkretų objektą ir jo rangovą bus perduota VERT.
Gaminantiems vartotojams – efektyvumo vertinimas
Dar viena naujovė gaminantiems vartotojams – individualus energinio efektyvumo vertinimas, kuris bus prieinamas kliento ESO savitarnoje. Jis bus pateiktas pasibaigus šių metų saulėtajam sezonui, nuo spalio 31 d.
„Tikrai ne kiekvienas gaminantis vartotojas turi laiko, noro ir žinių gilintis, ar jo turima elektrinė atliepia energijos vartojimo poreikį, veikia efektyviai. Individualiame efektyvumo vertinime klientui pagal jo objektų duomenis bus pateikta susisteminta informacija ir konkrečios rekomendacijos, pavyzdžiui: įsirengti energijos kaupiklį pagal apskaičiuotus optimalius parametrus, trūkstamą energijos kiekį įsigyti iš nutolusio parko, pasirinkti atsiskaitymo planą, kuris jam yra racionaliausias ar kitos, pagal jo individualius duomenis“, – sako ESO vadovas Renaldas Radvila.
ESO klientams taip pat aiškia forma bus pateikiama faktinė leistinos generuoti galios išnaudojimo informacija, kuri gali padėti identifikuoti elektrinės ar konfigūracijos problemas. Bus pateikiama konkreti informacija, kada ir kokio dydžio viršijimai buvo mėnesio, dienos, valandos ir 15 minučių intervalų tikslumu, tad gaminantis vartotojas galės kreiptis į rangovą, kad šis pakoreguotų nustatymus.