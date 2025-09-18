Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Žiniasklaida: „East Capital Real Estate“ kurs naują investicinį fondą, žada investuoti Lietuvoje

2025 m. rugsėjo 18 d. 10:18
Švedijos investicijų kompanija „East Capital Real Estate“, veikianti ir Lietuvoje, rengiasi kurti naują fondą, daugiausia skirtą investuoti į logistikos nekilnojamąjį turtą (NT) Baltijos šalyse, skelbia „Verslo žinios“.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot portalo, planų įgyvendinimui siekiama iš investuotojų surinkti 200 mln. eurų ir dar tiek pat pasiskolinti.
Kompanijos partneris ir NT vadovas Albinas Rosengrenas portalui teigė, kad planų „neištraukė iš kepurės“, ir aiškina, jog regione mato daug galimybių investuotojams. Vis tik šįsyk jis neatmeta galimybių investuoti ir kitose Centrinės bei Rytų Europos regiono šalyse.
2024 m. pradžioje investicijų bendrovės 350 mln. eurų dydžio fondas „East Capital Real Estate Fund IV“ baigė formuoti savo portfelį ir šiuo metu valdo 10 biurų bei logistikos objektų Baltijos valstybėse. 
Jo portfelyje Lietuvoje yra „Žalgirio 112“ ir „Duetto“ biurų pastatai, elektroninės prekybininkės „Pigu“ pastatas su biurais ir platinimo centru, logistikos centras „Jankiškių 52“. 
Anot portalo, šiuo metu kompanija jau rengiasi penktojo fondo startui – planuojamas ketverių metų investavimo ir dešimtmečio gyvavimo laikotarpis. Nors matomos galimybės investuoti ir kitose valstybėse, anot A. Rosengreno, didžiausią dalį fondo investicijų vis tiek matytų Baltijos šalyse.
East Capital Real Estatefondas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.