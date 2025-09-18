Žiniasklaida: „East Capital Real Estate“ kurs naują investicinį fondą, žada investuoti Lietuvoje

Anot portalo, planų įgyvendinimui siekiama iš investuotojų surinkti 200 mln. eurų ir dar tiek pat pasiskolinti.
Kompanijos partneris ir NT vadovas Albinas Rosengrenas portalui teigė, kad planų „neištraukė iš kepurės“, ir aiškina, jog regione mato daug galimybių investuotojams. Vis tik šįsyk jis neatmeta galimybių investuoti ir kitose Centrinės bei Rytų Europos regiono šalyse.
2024 m. pradžioje investicijų bendrovės 350 mln. eurų dydžio fondas „East Capital Real Estate Fund IV“ baigė formuoti savo portfelį ir šiuo metu valdo 10 biurų bei logistikos objektų Baltijos valstybėse.
Jo portfelyje Lietuvoje yra „Žalgirio 112“ ir „Duetto“ biurų pastatai, elektroninės prekybininkės „Pigu“ pastatas su biurais ir platinimo centru, logistikos centras „Jankiškių 52“.
Anot portalo, šiuo metu kompanija jau rengiasi penktojo fondo startui – planuojamas ketverių metų investavimo ir dešimtmečio gyvavimo laikotarpis. Nors matomos galimybės investuoti ir kitose valstybėse, anot A. Rosengreno, didžiausią dalį fondo investicijų vis tiek matytų Baltijos šalyse.