„Ignitis grupė“ išlaikė BBB+ kredito reitingą

„S&P Global Ratings“ kredito reitingo peržiūrą vykdo kasmet.
Pirmą kartą BBB+ kredito reitingas grupei suteiktas 2017 m.
Kredito reitingas investuotojus informuoja apie skolininko gebėjimo vykdyti finansinius įsipareigojimus lygį.
Aukštas kredito reitingas rodo mažesnę riziką, kad skolininkas nevykdys įsipareigojimų, ir atitinkamai mažesnę skolinimosi kainą.
„S&P Global Ratings“ priklauso trijų didžiausių kredito reitingų agentūrų grupei, tarp kurių – „Moody's Investors Service“ ir „Fitch Ratings“.