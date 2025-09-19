Spaudžiant D. Trumpui, ES siekia paspartinti laipsnišką rusiškų dujų atsisakymą

Europos Komisija (EK) pareiškė, kad naujomis priemonėmis, kurios buvo pateiktos bloko šalims narėms, jog šios jas patvirtintų, ji siekia iki 2027 m. sausio mėnesio laipsniškai atsisakyti suskystintų gamtinių dujų (SGD) pirkimų iš Rusijos – vieneriais metais anksčiau, nei planuota.
„Rusijos karo ekonomiką palaiko pajamos iš iškastinio kuro. Mes norime šias pajamas sumažinti. Todėl uždraudžiame rusiškų SGD importą į Europos rinkas“, – nurodė EK pirmininkė Ursula von der Leyen.
„Atėjo metas užsukti čiaupą“, – pridūrė ji.
Atitinkamas pasiūlymas buvo pateiktas tuo metu, kai Jungtinės Valstijos spaudžia ES nutraukti iškastinio kuro importą iš Rusijos, o blokas savo ruožtu siekia įtikinti D. Trumpą užimti griežtesnę poziciją Maskvos atžvilgiu dėl jos invazijos į Ukrainą.
JAV lyderis kol kas nepadidino spaudimo Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, tačiau praėjusią savaitę pažymėjo esąs pasirengęs tai daryti, jei sąjungininkai liausis pirkę rusišką naftą ir įves muitus Kinijai.
27 šalis nares turinti ES ankstesniais sankcijų paketais jau uždraudė didžiąją dalį rusiškos naftos ir sumažino importuojamą dalį nuo 29 proc. 2021 m. pradžioje iki 2 proc. iki 2025 m. vidurio. Ją vis dar perka tik Vengrija ir Slovakija, kurios yra draugiškos Maskvai ir D. Trumpui.
„Sumokėtų kainą“
Pristatydama naują ES sankcijų paketą – jau 19-ąjį nuo karo Ukrainoje pradžios 2022 m. – U. von der Leyen apie naftą neužsiminė. Tačiau ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas teigė, kad blokas 12 mėnesių ankstina ankstesnį įsipareigojimą nutraukti visą SGD importą iki 2027 m. pabaigos.
„Mūsų tikslas yra paspartinti laipsnišką rusiškų suskystintų gamtinių dujų atsisakymą iki 2027 m. sausio 1 d.“, – tinkle „X“ parašė K. Kallas.
„Maskva mano, kad gali tęsti savo karą. Mes užtikriname, kad ji už tai sumokėtų kainą“, – sakė ji.
Nepaisant siekio nutraukti kelis dešimtmečius stebimą Europos priklausomybę, Rusija 2024 m. vis dar tiekė 19 proc. ES dujų, palyginti su 45 proc. prieš karą. Tai iš dalies lėmė išaugę jūra gabenamų SGD pirkimai, kurie iš dalies kompensavo smarkiai sumažėjusį importą vamzdynais.
2024 m. 32 mlrd. kubinių metrų dujų į Europą atkeliavo „TurkStream“ vamzdynu, o 20 mlrd. kubinių metrų – transportuojant SGD. Didžioji dalis SGD importuojama per terminalus Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, Nyderlanduose ir Belgijoje, tačiau sunku nustatyti, kiek jų ten ir suvartojama, ar jos tiesiog keliauja į kitas šalis.
Jungtinės Valstijos, kurios yra pagrindinės naftos gamintojos pasaulyje, yra didžiausios dujų tiekėjos, atsakingos už beveik 45 proc. viso ES SGD importo.