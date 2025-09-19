Lrytas Premium prenumerata tik
G. Nausėda paskyrė naują LB valdybos pirmininko pavaduotoją ir valdybos narį

2025 m. rugsėjo 19 d. 14:53
Prezidentūra praneša, kad valstybės vadovas Gitanas Nausėda pasirašė dekretus, kuriais Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja paskyrė Vaidą Markevičienę, o valdybos nariu paskyrė Evaldą Ruzgį.
2020–2024 metais eidama finansų viceministrės pareigas V.Markevičienė buvo atsakinga už Europos Sąjungos investicijas, tarptautinę finansinę paramą ir finansų rinkų politiką.
Anksčiau ji dirbo prezidento patarėja ekonomikos ir inovacijų klausimais, vadovavo Bankų pertvarkymo skyriui Lietuvos banke, taip pat yra sukaupusi patirties tarptautinėse institucijose ir akademinėje veikloje, yra įgijusi advokatės kvalifikaciją.
Pasak Prezidentūros, naujasis valdybos narys E. Ruzgys pastaruoju metu vadovauja Lietuvos banko Rinkos infrastruktūros departamentui, kuris yra atsakingas už mokėjimų rinkos politiką ir strategiją bei mokėjimo sistemos CENTROlink plėtrą.
Pagal Lietuvos banko įstatymą, centrinio banko valdybos pirmininko pavaduotojus ir valdybos narius šešeriems metams skiria prezidentas LB valdybos pirmininko teikimu.
