Parašai jau sudėti – Lietuvoje iškils moderni gamykla: žada didžiules investicijas ir beveik 100 naujų darbo vietų

„Šis projektas sustiprins Jonavos rajono pozicijas kaip modernios ir tvarios gamybos vietos Lietuvoje. Naujai kuriama gamykla ne tik suteiks darbo galimybių vietos gyventojams, bet ir užtikrins, kad mūsų šalies verslas galėtų konkuruoti aukščiausiu lygiu Europos rinkose. Tai investicija į regiono ateitį, kurioje derinamos pažangios technologijos ir aplinkai draugiški sprendimai“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.
Gamyklos veikla apims pilną kartono pakuočių gamybos procesą: nuo dizaino paruošimo ir spaudos iki kirtimo, klijavimo bei pakavimo. Bus gaminamos tiek standartinės, tiek individualizuotos pakuotės, atitinkančios aukštus Vakarų Europos rinkos reikalavimus. Įmonė gamyboje naudos aplinkai draugiškus žaliavų sprendimus, o produkcija bus skirta maisto, kosmetikos, farmacijos, vyno ir kitų gėrimų sektoriams.
Įgyvendinus projektą bus sukurta 89 naujos darbo vietos.
Po šios sutarties pasirašymo pagal stambaus investicinio projekto programą Lietuvoje iš viso planuojama pritraukti 1,68 mlrd. eurų investicijų ir sukurti daugiau nei 5 tūkst. darbo vietų.
Dar šiais metais ministerija inicijavo „Investicijų greitkelį“ – įstatymų pakeitimų paketą, sudarantį vienas palankiausių sąlygų investuotojams regione. Ši iniciatyva leis investicinius projektus pradėti įgyvendinti per kelis mėnesius ir užbaigti per metus ar dvejus. Planuojama, kad iki 2030 metų Lietuva pritrauks 10 mlrd. eurų investicijų, taip stiprindama šalies ekonomikos augimą ir konkurencingumą.
