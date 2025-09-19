Saulės elektrinių prijungimas: ESO leis generuoti iki 1 kW be papildomų techninių sąlygų

„ESO sudaro palankesnes sąlygas gyventojams prisidėti prie atsinaujinančios energetikos plėtros, nuolat tobulina procesus, kad jie būtų dar paprastesni, o reikalavimai – lengviau įgyvendinami. Kiekvienas gali tapti gaminančiu vartotoju ir tam yra bent kelios alternatyvos, net tais atvejais, kai tinklo pralaidumai gyvenamoje vietovėje išnaudoti“, – sako ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.
Nereikės papildomų sąlygų
Tais atvejais, kai ESO tinkle tam tikruose ruožuose pralaidumai išnaudoti, galima rinktis iš kelių alternatyvų – įsigyti nutolusią elektrinę parke, įsirengti elektrinę su kaupikliu, kurioje būtų kaupiamas perteklius, įsirengti mikro saulės elektrinę iki 0,8 kW dydžio arba didesnės galios elektrinę, tačiau nustatyti apribojimą, kad į ESO tinklą būtų atiduodama ne daugiau kaip 1 kW.
„Pagrindinis pokytis yra tai, kad riba, kuomet saulės elektrinę galima įsirengti be techninių sąlygų, kyla nuo 0,8 kW iki 1 kW galios. Tokias elektrines leidžiama prijungti pagal tipines prijungimo sąlygas, neatliekant ESO tinklo plėtros, o vartotojams dėl techninių sąlygų į ESO kreiptis nebereikia“, – pažymi R. Juodkienė.
Tais atvejais, jei gaminantis vartotojas nori pasididinti esamos 0,8 kW elektrinės galią ir nori, kad būtų suteikta 1 kW leistina generuoti galia, jam pakanka kreiptis į elektrinės rangovą. Jis pateiks rangovo deklaraciją, kurioje nurodys naujus elektrinės parametrus ir nustatymus, užtikrinančius, kad į ESO tinklą bus atiduodama ne daugiau kaip 1 kW. Papildomų prijungimo sąlygų iš ESO šiuo atveju gauti nereikia – taikomos tipinės sąlygos.
Kaupiklis: sprendimas siekiant efektyvumo
Gyventojai, kurie nori įsirengti saulės elektrines savo namų poreikiams, bet ESO tinkle pralaidumai jau išnaudoti, galės pasinaudoti spalį startuosiančia specialia paramos priemone. Jie galės pasinaudoti Energetikos ministerijos inicijuota 5 tūkst. eurų valstybės parama 5 kW saulės elektrinei ir 10 kWh kaupimo įrenginiui įsigyti, kai leistina generuoti galia yra ne didesnė kaip 1 kW.
„Pagrindinė sąlyga – įrenginių sistema bus kompensuojama gyventojams su minimalia leistina generuoti galia. Taigi tie ESO klientai, kurie norėjo tapti gaminančiais vartotojais, bet juos stabdė tinklo rekonstrukcijos kaštai, su valstybės parama galės įsirengti efektyviausią sistemą, elektrinę su kaupikliu, kuri saulėto sezono metu pilnai patenkins namų vartojimo poreikius“, – pastebi ESO atstovė.
Vidutiniškai per parą 5 kW galios saulės elektrinė pagamina apie 21 kWh energijos, bet tiesiogiai namai pajėgūs suvartoti tik apie ketvirtadalį pagamintos energijos. Saulės elektrinę įsirengus su kaupikliu, perteklius keliauja ne į tinklą, o į bateriją, ir saulėto sezono metu energijos pilnai pakanka patenkinti namų poreikiams visą parą.
Kadangi saulės elektrinę su kaupimo įrenginiu ir 1 kW leistina generuoti galia bus galima prijungti be ESO techninių sąlygų, procesas bus dar paprastesnis. Klientui tereikės įsirengti įrenginius ir pateikti ESO rangovo deklaracija per ESO puslapį.
Siekiant pasinaudoti valstybės 5 tūkst. eurų parama, tokios saulės elektrinės ir kaupikliai turėtų būti įrengti po 2025 m. rugsėjo 1 d.
Saulės elektrinė – neišeinant iš namų
Elektros energijos kaupikliai sudaro sąlygas gaminantiems vartotojams veikti tinklui draugišku režimu – tai leidžia prijungti daugiau saulės elektrinių bei užtikrina geresnę tiekimo kokybę, nes piko metu sumažinama įtampa ESO tinkle. Atsilaisvinusia galia naudojasi kiti vartotojai.
Gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje jau pasiekė beveik 160 tūkst. ir nuo 2020 m. išaugo daugiau kaip 15 kartų.
Tokią sparčią plėtrą paskatino valstybės parama bei ESO sudarytos sąlygos į gaminančių vartotojų gretas jungtis be didelių biurokratinių procedūrų, o visus veiksmus atlikti neišeinant iš namų, naudojantis ESO savitarna.
