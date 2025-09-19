Lrytas Premium prenumerata tik
Teismas atmetė „Viada LT“ skundą dėl paslėptos tabako gaminių reklamos: skirta bauda lieka galioti

2025 m. rugsėjo 19 d. 14:19
2025 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutine ir neskundžiama nutartimi atmetė UAB „Viada LT“ apeliacinį skundą ir paliko galioti anksčiau priimtą Regionų administracinio teismo sprendimą, rašoma pranešime žiniasklaidai. Bendrovei už paslėptą tabako gaminių reklamą skirta 1 448 Eur administracinė bauda lieka galioti.
Ginčas kilo dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2023 m. gruodžio 21 d. nutarimo, kuriuo nustatyta, kad UAB „Viada LT“ degalinės parduotuvėje Vilniuje, Ozo g. 12, buvo eksponuojami įrenginiai „IQOS“ ir „GLO“ su informacija, galinčia būti vertinama kaip paslėpta tabako gaminių reklama.
Įmonė teigė, kad nėra atsakinga už šią informaciją, nes reklamos priemonės buvo pateiktos tiekėjų.
Teismas sprendė, kad informacija buvo paskleista paties pareiškėjo iniciatyva, o komerciniai santykiai su tiekėjais nepanaikina viešosios teisės reikalavimų.
Nutartyje pabrėžiama, kad mažmeninės prekybos vietoje už reklamos turinį atsako pats prekybos subjektas, todėl „Viada LT“ pagrįstai patraukta atsakomybėn už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimą.
Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Viada LTLietuvos vyriausiasis administracinis teismasBauda
