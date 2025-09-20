Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Baltieji rūmai: amerikiečių dauguma naujos „TikTok“ JAV įmonės valdyboje

2025 m. rugsėjo 20 d. 18:45
Šeštadienį Baltieji rūmai pranešė, kad susitarime dėl populiarios vaizdo įrašų dalijimosi programėlės „TikTok“ veiklos JAV pardavimo, kurį atliktų Kinijos patronuojanti įmonė, numatoma, kad jos valdyboje dominuotų amerikiečiai.
„Valdyboje, kontroliuojančioje programėlę Jungtinėse Amerikos Valstijose, bus septyni nariai, iš kurių šeši amerikiečiai“, – „Fox News“ sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.
Ji teigė, kad susitarimas galėtų būti pasirašytas „artimiausiomis dienomis“.
Itin populiari vaizdo įrašų bendrinimo programėlė „TikTok“ Jungtinėse Valstijose turi daugiau nei 170 mln. vartotojų. Tačiau jai grėsmę kelia pernai čia priimtas įstatymas, pagal kurį „TikTok“ turi būti atskirta nuo ją valdančios Kinijos bendrovės „ByteDance“, antraip ši platforma bus uždrausta JAV. Vašingtonas mano, kad „TikTok“ kontroliuoja Kinijos valdžia.
