Baltieji rūmai: amerikiečių dauguma naujos „TikTok“ JAV įmonės valdyboje

„Valdyboje, kontroliuojančioje programėlę Jungtinėse Amerikos Valstijose, bus septyni nariai, iš kurių šeši amerikiečiai“, – „Fox News“ sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.
Ji teigė, kad susitarimas galėtų būti pasirašytas „artimiausiomis dienomis“.
Itin populiari vaizdo įrašų bendrinimo programėlė „TikTok“ Jungtinėse Valstijose turi daugiau nei 170 mln. vartotojų. Tačiau jai grėsmę kelia pernai čia priimtas įstatymas, pagal kurį „TikTok“ turi būti atskirta nuo ją valdančios Kinijos bendrovės „ByteDance“, antraip ši platforma bus uždrausta JAV. Vašingtonas mano, kad „TikTok“ kontroliuoja Kinijos valdžia.
