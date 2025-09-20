Lrytas Premium prenumerata tik
Masinė kibernetinė ataka Europoje sutrikdė didžiųjų oro uostų darbą

2025 m. rugsėjo 20 d. 12:26
Lrytas.lt
Šeštadienį didžiųjų Europos oro uostų keleiviai susidūrė su ilgomis eilėmis, skrydžių vėlavimais ir atšaukimais. Kaip praneša „Reuters“, kibernetinė ataka prieš oro uostų registracijos bei įlaipinimo sistemų tiekėją paralyžiavo darbą Londono „Heathrow“, Briuselio ir Berlyno oro uostuose.
Sistemos tiekėja „Collins Aerospace“, priklausanti „RTX“, patvirtino, kad susidūrė su „kibernetiniu trikdžiu“, paveikusiu kai kurių oro uostų programinę įrangą. „Problema apribojo tik elektroninę registraciją ir bagažo pridavimą, tačiau galima vykdyti rankinę keleivių registraciją“, – teigiama bendrovės pranešime.
Briuselio oro uosto tinklalapyje pabrėžiama, kad incidentas prasidėjo penktadienio naktį ir „turės didelės įtakos skrydžių tvarkaraščiui“. Berlyno oro uostas įspėjo apie „ilgesnius laukimo laikus registracijos vietose“ ir patarė keleiviams sekti oro linijų pranešimus.
Frankfurto oro uostas, didžiausias Vokietijoje, bei Ciuricho oro uostas Šveicarijoje pranešė, kad jų ši ataka nepaveikė.
Oro uostų atstovai ragina keleivius prieš vykstant į oro uostą patikrinti savo skrydžio statusą su oro linijomis.
