Antrą dieną tęsiasi oro uostų sutrikimai: kibernetinė ataka rimtai išderino skrydžių tvarkaraščius Europoje

Atakos taikiniu tapo bendrovė „Collins Aerospace“, valdanti registracijos ir įlaipinimo technologijas, o jos patronuojanti įmonė RTX (anksčiau „Raytheon Technologies“) patvirtino „kibernetinį sutrikimą“ programinėje įrangoje MUSE. Pasak bendrovės, sutrikimas paveikė tik elektroninę keleivių registraciją bei bagažo pridavimą, tačiau oro uostai buvo priversti pereiti prie rankinių procedūrų.
Kokie oro uostai nukentėjo?
Tarp labiausiai paveiktųjų buvo Londono „Heathrow“ – didžiausias Jungtinės Karalystės oro uostas, taip pat Berlyno ir Briuselio oro uostai.
„Heathrow“ atstovai teigė, kad „dauguma skrydžių tęsiasi“, tačiau keleiviai raginami atvykti ne anksčiau kaip 3 val. iki ilgų nuotolių skrydžių ir 2 val. iki trumpųjų. Briuselio oro uostas savo tinklalapyje informavo apie „didelę įtaką skrydžių tvarkaraščiui“ ir įspėjo dėl neišvengiamų vėlavimų bei atšaukimų. Berlynas perspėjo keliautojus ruoštis ilgesnėms eilėms.
Dublino oro uostas taip pat buvo paveiktas, tačiau sekmadienį jau tikėjosi vykdyti visą tvarkaraštį. Aviacijos analitikos bendrovė „Cirium“ sekmadienio rytą skaičiavo, kad Heathrow, Berlyno ir Briuselio oro uostuose buvo atšaukta 38 išvykimai ir 33 atvykimai. Šeštadienį skrydžių atšaukta kiek mažiau – 60.
Pavojinga tendencija
Ekspertai perspėja, kad aviacijos sektorius yra itin pažeidžiamas dėl bendrų skaitmeninių sistemų. „Šios atakos dažnai smogia per tiekimo grandinę – vieno paslaugų tiekėjo pažeidimas akimirksniu sukelia domino efektą skirtingose šalyse“, – CNBC sakė kibernetinio saugumo įmonės „Check Point“ atstovė Charlotte Wilson.
Pasak jos, išeitis – reguliariai atnaujintos sistemos, patikrintos atsarginės priemonės bei glaudesnis bendradarbiavimas tarp technologijų tiekėjų, oro linijų ir valstybių. „Kibernetinės atakos retai sustoja ties valstybių sienomis, todėl greita tarptautinė reakcija yra gyvybiškai svarbi“, – pabrėžė ekspertė.