Perspėjo Klaipėdos verslą apie keleivius, atvykstančius kruiziniu laivu: juos domina viena lietuviška prekė

Lainerio „Mein Schiff 3“ vizitas Lietuvos uostamiestyje bus teminio kruizo „Full metal cruise“ dalis. Šios neįprastos kelionės metu rugsėjo 20–25 dienomis iš Kylio išplaukęs laivas aplankys Gdanską ir Klaipėdą ir grįš atgal į Vokietiją.
„Per penkias audringas dienas trijose scenose ir daugybėje vietų laive pasirodys aukščiausio lygio sunkiojo metalo scenos grupės.
Kelionę drebins metalo milžinai „Kreator“, – apie pirmojo tokio kruizo Europoje programą skelbia laivo operatorė, Vokietijoje registruota kruizų linija „TUI Cruises“.
Anot jos, visi bilietai į šią kelionę 2,5 tūkst. keleivių talpinančiu laivu išparduoti.
Remiantis Klaipėdos uosto skelbiama informacija, „Mein Schiff 3“ pirmadienį ryte, 7.30 val., švartuosis Kruizinių laivų terminale.
Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovė Romena Savickienė anksčiau šią savaitę „Vakarų ekspresui“ teigė, jog kruizinėje laivyboje pastebima nauja tendencija organizuoti temines išvykas, o į uostamiestį užsukusius roko gerbėjus domina alus.
„Rugsėjo 22 dieną į Klaipėdą atplauks 2500 žmonių, mėgstančių roką. Kaip supratau, juos domina lietuviškas alus, denyje planuojama rengti roko koncertus. Buvome perspėti nenustebti, kai į miestą pasipils daug juodomis, odinėmis liemenėmis pasipuošusių rokerių“, – kalbėjo R.Savickienė.
Apie šį vizitą turėtų žinoti ir vietos verslai – Klaipėdos viešbučių ir restoranų asociacijos nariai įprastai gauna tokią informaciją – tačiau ar išnaudos alaus ištroškusių roko gerbėjų apsilankymą mieste, nežinia.
„Informaciją gauname, o kaip ja nariai pasinaudos – tai jau kiekvieno iš jų reikalas“, – „Vakarų ekspresui“ sakė asociacijos vadovas Juozas Tubinas.
Kelionės aprašyme nurodoma, kad sunkiojo metalo gerbėjų laive taip pat laukia tatuiruočių meistrai, kinas, karaokė, kūrybinės dirbtuvės, susitikimai su muzikantais ir kitos pramogos.
Antrasis toks teminis kruizas Baltijos jūroje planuojamas rugsėjo 25–30 dienomis. Jo metu iš Kylio išvykęs „Mein Schiff 3“ stos Gotlande ir Rygoje. Ir į šią kelionę bilietai išparduoti.
Užsienio žiniasklaida patvirtina, kad pasaulyje teminiai kruizai populiarėja. Pavyzdžiui, sporto mėgėjams siūloma kelionės metu aplankyti keletą atskirų sporto šakų varžybas skirtingose šalyse, egzistuoja net atskirų komandų fanams skirtų išvykų: šiemet JAV gyventojams siūlyta amerikietiškojo futbolo komandos „Cleveland Browns“ sirgalių kruizas.
Taip pat siūloma kulinarų ir gurmanų kelionė, kurios metu laive esantys žmonės mokosi maisto gamybos receptų, Helovyno išvyka, išvyka pagal kino klasikos „Žvaigždžių karai“ temą, literatūros mėgėjų kruizas ir kita.