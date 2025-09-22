Stelpės saulės parkas Latvijoje pradėjo pilną komercinę veiklą

Elektrinė išsidėsčiusi 85 hektarų plote, yra sudaryta iš 121 tūkstančio saulės modulių. Investicijos į šį projektą, įskaitant įsigijimo kainą ir statybų išlaidas, turėtų siekti iki 54 mln. eurų.
Stelpės saulės parkas II yra vienas iš dviejų Stelpės saulės elektrinių projekto etapų, kiekvieno galia – 72,5 MW. Projekto bendra instaliuota galia siekia 145 MW, jo pagaminta elektros energija patenkins apie 70 tūkst. namų ūkių poreikius.
„Ignitis renewables“ aktyviai tęsia atsinaujinančios energetikos projektų plėtrą Latvijoje. Šiemet komercinės veiklos pradžią taip pat pasiekė 94 MW galios Varmės ir toliau vystomas 174 MW galios Tumės saulės elektrinių projektai. Šios saulės elektrinės, kurių bendra instaliuota galia viršys 400 MW, galės kasmet atsinaujinančia elektros energija aprūpinti beveik 200 tūkst. namų ūkių.
Plėtodama veiklą Latvijoje, įmonė aktyviai bendradarbiauja su vietos savivaldybėmis ir bendruomenėmis, įgyvendina socialinės paramos projektus bei laikosi griežtų aplinkosaugos principų. Šis projektas yra platesnės strategijos dalis – siekis Baltijos regione kurti švaresnę, saugesnę ir tvaresnę energetikos sistemą.