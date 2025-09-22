Verta: „Lidl“ stiprina emocinį ryšį su klientais ir atnaujina savo prekės ženklą

Naują prekybos tinklo kryptį pirmiausia atspindi atnaujintas vieningas prekės ženklo šūkis visose šalyse. Lietuvoje „Lidl“ nuo šiol bus žinomas su trumpu ir stipriu šūkiu bei dar aiškesne žinute – „Verta“. Tai pažadas klientams, reiškiantis, jog „Lidl“ parduotuvėse visi turi galimybę įsigyti aukštos kokybės tvaresnių produktų už žemą kainą.
„Šis pokytis yra daugiau nei tik vizualinis atsinaujinimas. Norime būti prekės ženklu, su kuriuo žmonės nori tapatintis, kuris įkvepia, primena, kas gyvenime yra svarbiausia, ir kuria vertę pasitelkdamas ne tik aukštą kokybę ir žemą kainą, bet ir emocijas“, – sako „Lidl Lietuva“ bei „Lidl“ bendrovių Latvijoje ir Estijoje Klientų tarnybos vadovas Linas Baltušis.
Vizualinis identitetas – modernesnis ir artimesnis žmogui
Kartu su nauju šūkiu „Lidl“ atnaujina ir vizualinį identitetą. Modernesnis dizainas, dinamiški elementai, naujos nuotraukos ir vaizdo medžiaga ne tik atspindi šiuolaikiškumą, bet ir perteikia šilumą, artumą bei tikras emocijas.
„Iki šiol prekybos tinklas „Lidl“ buvo siejamas su racionaliomis stiprybėmis: kaina, kokybe ir patogumu. Naujasis mūsų strategijos etapo tikslas yra šiuos elementus papildyti dar stipresniu emociniu ryšiu, taip pat toliau remtis tvarumo principais, kurie stiprina lojalumą, skatina atsakingą vartojimą ir padeda klientams tapti ne tik pirkėjais, bet ir mūsų prekės ženklo gerbėjais“, – teigia L.Baltušis.
Siekia sukurti daugiau vertės gyvenime
Naujoji kampanija taip pat pabrėžia, kad vertė – tai ne tik galimybė sutaupyti apsiperkant, bet ir gyvenimo kokybė, santykiai, atjauta, drąsa bei kasdieniai sprendimai, kurie daro mūsų gyvenimą prasmingesnį. Kartu „Lidl“ ir toliau laikosi aukštų tvarumo standartų, kurie apima gamtos išteklių saugojimą, maisto švaistymo mažinimą, ilgalaikių partnerysčių kūrimą bei atsakingo vartojimo įpročių skatinimą.
„Mūsų siekis – kiekvieną dieną priminti žmonėms, kas yra vertinga: nuo mažų kasdienybės akimirkų iki svarbiausių gyvenimo etapų. Vertė slypi ne tik dideliuose sprendimuose, bet ir paprastuose pasirinkimuose, kurie daro įtaką ne tik mūsų gyvenimo kokybei, bet ir aplinkai. Kiekvienas žmogus pats apibrėžia, kas jam svarbiausia, o mes norime būti šalia – palaikydami, įkvėpdami ir suteikdami galimybę rinktis atsakingai“, – pabrėžia „Lidl Lietuva“ bei „Lidl“ bendrovių Latvijoje ir Estijoje Klientų tarnybos vadovas.
Rugsėjo 22 dieną pirmą kartą „Lidl“ istorijoje pasaulinis prekės ženklo atsinaujinimas vyksta vienu metu 31 šalyje. Naujasis įvaizdis atsispindės pagrindiniuose komunikacijos kanaluose – televizijoje, radijuje, socialiniuose tinkluose, lauko reklamoje ir pan.
Kampanijos vaizdo klipą galite peržiūrėti čia
Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.