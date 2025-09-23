Europoje likviduota kriptovaliutų sukčių grupuotė: nuostoliai siekia 100 mln.

Policija atliko kratas Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje ir sulaikė penkis įtariamuosius, įskaitant įtariamą sukčiavimo schemos organizatorių.
Nukentėjusiesiems per profesionaliai sukurtas internetines platformas buvo žadama didžiulė grąža iš investicijų į kriptovaliutas, sakoma Eurojusto pranešime.
Perduoti pinigai vėliau buvo pervedami į Lietuvą išplauti.
„Kai aukos bandė atgauti savo investicijas, jų buvo paprašyta sumokėti papildomus mokesčius, o po to interneto svetainė, kurioje veikė sukčiai, dingo“, – paaiškino Eurojustas.
„Dėl to investuotojai prarado didžiąją dalį, o kai kuriais atvejais – visus savo pinigus.“
Pasak, jo paties teigimu, „didelę operaciją“ koordinavusio Eurojusto, ši schema maždaug 23 šalyse buvo vykdoma mažiausiai nuo 2018 m.
Visi 100 nukentėjusiųjų taip pat buvo iš įvairių Europos šalių, įskaitant Vokietiją, Prancūziją, Italiją ir Ispaniją.
Menamas grupuotės vadeiva yra įtariamas didelio masto sukčiavimu ir pinigų plovimu.
Kratos buvo surengtos praėjusią savaitę, tačiau dėl įvairiose šalyse vykstančių teisminių procesų informacija apie jas buvo paskelbta tik antradienį.