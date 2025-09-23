Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Keičiasi „Novaturo" grupės vadovas: pareigas užims Ieva Galvydienė

2025 m. rugsėjo 23 d. 10:06
Baltijos šalių kelionių organizatorius „Novaturas“ skelbia apie vadovų pokyčius. Nuo spalio 15 d. bendrovės generalinio direktoriaus pareigas pradės eiti dabartinė „Novaturo“ komercijos direktorė Ieva Galvydienė. Ji pakeis Kristijoną Kaikarį, kuris karjerą tęs IT sektoriuje, skelbiama pranešime žiniasklaidai. 
„Džiaugiamės Ievos profesinio augimo istorija – ji „Novature“ pradėjo dirbti dar 2006 metais kaip kelionių pardavimo vadybininkė ir per beveik 20 metų išaugo iki aukščiausio lygio vadybos profesionalės. Tikimės, kad jos daugiametė patirtis bendrovėje ir turizmo sektoriuje padės stiprinti bendrovės pardavimus, plėtrą, pozicijas Baltijos šalyse ir siekti daugiau vertės klientams, partneriams bei akcininkams. Taip pat dėkojame Kristijonui už jo darbą ir rezultatus, pasiektus per paskutinius kelerius metus turizmo sektoriui įtemptu laikotarpiu“, – sako „Novaturo“ grupės valdybos pirmininkas Gediminas Almantas.
„Dėkoju įmonės valdybai už parodytą pasitikėjimą – prie „Novaturo“ vairo stoju įdomiu laikotarpiu, kai rinkoje stebime pasikeitusią konkurencinę aplinką, bei aktyviai dirbame su naujuoju mūsų strateginiu investuotoju Neset Kockar, ieškodami sinergijos su jo valdomais verslais“, – teigia Ieva Galvydienė.
I. Galvydienė pastaruosius 5-erius metus eina „Novaturo“ grupės komercijos direktorės pareigas. 
Prieš tai vadovavo bendrovės Aviacijos, Pardavimų skyriams Lietuvoje, koordinavo pardavimus kitose rinkose. 
„Pasitraukiu iš „Novaturo“ įgyvendinęs sau išsikeltus tikslus – sustiprinti „Novaturo“ finansinius pajėgumus ir pozicijas rinkoje. Šiemet pritraukėme strateginį investuotoją, optimizavome kelionių programą – visa tai jau pradėjo duoti pirmuosius teigiamus rezultatus. Pats grįžtu karjerą tęsti į mylimą ir puikiai pažįstamą IT sektorių“, – sako Kristijonas Kaikaris.
K. Kaikaris „Novaturo“ generalinio direktoriaus pareigas ėjo nuo 2023 m. gruodžio mėnesio.
