Po daugiau nei trijų dešimtmečių – pabaiga: siuvimo įmonė „Šatrija“ atleidžia visus darbuotojus

Kaip naujienų portalui Lrytas teigė „Užimtumo tarnybos“ atstovė spaudai Milda Jankauskienė, dėl atleidimo įspėti visi įmonės darbuotojai.
Tarp jų – 59 siuvėjai, 20 siuvimo operatorių, 6 pagalbiniai darbininkai, 4 technologai, 3 sukirpėjai ir 3 komplektuotojai.
„Numatoma atleisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 62 straipsnyje nurodytomis sąlygomis visus darbuotojus nuo 2025 m. spalio 8 d. iki 2025 m. spalio 16 d.“ – patikslino M.Jankauskienė.
Atleidimo priežastis – dar rugsėjo 4 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla. Ši nutartis jau įsiteisėjo, o bankrutuojančios įmonės teisinį statusą „Šatrija“ įgijo rugsėjo 17 d.
Lrytas primena, kad nuo liepos 21 d. buvo sustabdyta ir „Šatrijos“ veikla. Tokį sprendimą birželio 20 d. priėmė „Šatrijos“ valdyba.
Tuomet teigta, kad šis procesas įtakos „Utenos trikotažo“ veiklai ir restruktūrizavimo procesui neturės.
Portalo rekvizitai.lt duomenimis, „Šatrija“ įkurta prieš daugiau nei 32 metus.
ŠatrijaatleidimasUžimtumo tarnyba
Rodyti daugiau žymių