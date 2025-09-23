Lrytas Premium prenumerata tik
Skirs 10 mln. eurų paramą įmonėms trijuose Lietuvos regionuose: kas ir kiek galės gauti

2025 m. rugsėjo 23 d. 12:56
Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) praneša, kad artimiausiu metu Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose veikiančioms didelės pramonės įmonėms skelbs 10 mln. eurų kvietimą Europos Sąjungos (ES) investicijoms gauti. Lėšos bus skirtos taršai mažinti ir ekologiškesnėms technologijoms diegti.
Pasak ekonomikos ir inovacijų laikinojo viceministro Mariaus Stasiukaičio, investicijos leis įmonėms greičiau pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių, sumažinti gamybos sąnaudas ir aplinkos taršą.
„Tad šiomis investicijomis ne tik dar labiau didinsime šių įmonių konkurencingumą, bet ir stiprinsime Lietuvos indėlį švelninant su klimato kaita susijusius nacionalinius bei visos ES iššūkius“, – pranešime cituojamas M. Stasiukaitis.
Ministerija nurodo, kad paramą galės gauti didelės įmonės, kurios nedalyvauja ES apyvartinių taršos leidimų sistemoje. Maksimali vienam projektui skiriama lėšų suma – 1,5 mln. eurų.
Įmonių paraiškas investicijoms gauti priims Inovacijų agentūra, o atranka vyks konkurso būdu.
