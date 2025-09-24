6 metų sukaktį žymintis „Pigu.lt“ Marketplace‘as investuoja į kokybę

Gausiausias Marketplace‘o aptarnautas užsakymas – vienu ypu įsigyta vienkartinių kaukių už 55 tūkst. eurų. Rekordinį pirkėjų skaičių e. prekyvietė fiksavo Juodojo penktadienio akcijos metu, kai per vieną dieną apsipirko 44,2 tūkst. klientų.
Pati brangiausia įsigyta prekė per šešerius e. prekyvietės gyvavimo metus – nedidelis modulinis namas, kainavęs 5550 eurų. Perkamiausia Marketplace‘o istorijoje preke tapo vienkartinės polietileninės pirštinės – prie jų populiarumo neabejotinai prisidėjo COVID-19 pandemijos realijos.
„Galime didžiuotis, kad jau šešerius metus sudarome galimybes elektroninei prekybai Baltijos šalių smulkiam ir vidutiniam verslui, išliekame esminiais e. vartais mūsų regiono pardavėjams. Daugeliui pardavėjų Marketplace‘as tapo išsigelbėjimu COVID-19 pandemijos metu, o šiandien ir toliau tarnauja sėkmingam verslui internete“, – teigia „Pigu.lt“ ir „PHH Group“ vadovas Dainius Liulys.
Anot jo, Marketplace‘o įkūrimas buvo strateginis žingsnis, kuris davė esminį postūmį kompanijos plėtrai. „Suprasdami, kad sėkmingo Marketplace‘o receptas yra sėkmingai čia dirbantys pardavėjai, dirbame tam, kad mūsų partnerių pardavimai augtų. Tuo pačiu mūsų dėmesio centre išlieka pirkėjas. Nuosekliai vadovaujamės svarbiausiais e. prekybos principais: gerų kainų pasiūlymais, greitu pristatymu ir kokybišku aptarnavimu“, – sako D.Liulys.
Anot Marketplace‘o vadovo Raimondo Žilėno, e. prekyvietė koncentruojasi į prekių asortimento ir veiklos kokybę, nes būtent ji lemia geresnę pirkėjų patirtį. „Siekdami ją gerinti, šiandien keliame aukštesnius standartus tiek sau, tiek ir pardavėjams. Norime atkurti tvirtą pagrindą, ant kurio galėtume tvariai ir sėkmingai augti. Dedame visas pastangas, kad kiekvienas pirkimas Marketplace būtų patikimas, paprastas ir malonus“, – teigia R.Žilėnas.
Pasak jo, pristatymo greitis taip pat yra ypač svarbus pirkėjams, todėl Marketplace‘as fokusuojasi į greitą prekių atsiėmimą parduotuvėse ir paštomatuose bei spartų pristatymą į namus. „Tam tarnauja specialiai pardavėjams sukurta paslauga „Fulfillment by Pigu“. Ji įgalina populiariausias prekes laikyti mūsų sandėlyje, iš kurio prekės greičiausiai pasiekia klientus. Sandėlyje turimų produktų konversija yra dvigubai didesnė – tai leidžia pardavėjams net dukart auginti pardavimų apimtis“, – sako R.Žilėnas.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka daugiau nei 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.