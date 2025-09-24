Bankroto byla jau iškelta: „Drama Burger“ restoranai atleidžia visus darbuotojus

Šią žinią naujienų portalui Lrytas patvirtino „Užimtumo tarnybos“ atstovė spaudai Milda Jankauskienė. Pranešimo apie numatomą darbuotojų atleidimą sulaukta rugsėjo 22 d.
„Užimtumo tarnyba gavo pranešimą iš nemokumo administratoriaus UAB „Alter Bonus“ dėl UAB „Septyni mėsainiai“ numatomo grupės darbuotojų atleidimo“, – teigė M.Jankauskienė.
Kaip teigiama, 22 darbuotojus numatoma atleisti nuo spalio 8 d. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.
Aiškėja, kad atleidžiami 9 padavėjai, 5 virėjai, 3 maisto ruošėjai ir 3 pagalbiniai virtuvės darbininkai.
„Atleidimo priežastis – Darbo kodekso 62 str. 1 d. 2 p., darbdaviui tapus nemokiam, iškėlus bankroto bylą“, – pridūrė „Užimtumo tarnybos“ atstovė spaudai.
Tiesa, žinia apie dviejų „Drama Burger“ restoranų uždarymą buvo paskelbta dar balandžio mėnesį, tačiau, kaip naujienų portalui Lrytas teigė įmonės „Septyni mėsainiai“ vadovas Vygantas Makselė, darbuotojams iki šiol buvo paskelbta prastova, kol atsirado bankroto administratorius.
„Situacija liūdna. „Sodra“ už koronaviruso skolas paskelbė inkasacinį laikotarpį ir negalime vykdyti veiklos. Su „Sodra“ kol kas nepavyksta susitarti ir, iš konteksto panašu, kad nepavyks“, – dar balandį portalui „Delfi“ teigė V.Makselė.
Portalo rekvizitai.lt duomenimis, įmonės skola „Sodrai“ siekia 19 535 Eur. Įmonėje dirba 22 darbuotojai.
Vilniaus apygardos teismo nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo rugsėjo 16 d.
Įmonė įkurta prieš 12 metų.
Drama Burgerrestoranaidarbuotojų atleidimas
