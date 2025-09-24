Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Bankrutuoja 30 metų veikusi siuvimo bendrovė: atleidžia visus darbuotojus

2025 m. rugsėjo 24 d. 11:55
Marta Kraujelytė
Kėdainiuose trisdešimtmetį veiklą vysčiusi siuvimo bendrovė „Saguva“ atleidžia visus 38 darbuotojus, praneša Užimtumo tarnyba.
Kaip Eltai nurodė tarnyba, atleidimo priežastis – bendrovės bankrotas, bus atleidžiama 30 siuvėjų.
Kaip nurodo Užimtumo tarnyba, atleidimus bendrovė planuoja vykdyti 2025 m. spalio 3–7 dienomis.
Bendrovės nemokumo administratoriaus „Klaipėdos administratoriai“ atstovas Tomas Beržeckis Eltai komentavo, jog bankrotą lėmė šalies mastu vyraujanti problema siuvimo įmonių sektoriuje.
„Vieni iš pagrindinių veiksnių lėmusių bankrotą – padidėjusios gamybos išlaidos bei užsakymų sumažėjimas dėl kitų šalių konkurencingumo siuvimo rinkoje, kurios gali pasiūlyti siuvimo paslaugas už mažesnę kainą“, – komentare raštu teigė jis.
Nors 2023 m. įmonė uždirbo 6 tūkst. eurų pelno, pernai patyrė daugiau kaip 115 tūkst. eurų siekusius nuostolius.
