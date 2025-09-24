J. Olekas: socialdemokratai tęs auditus šalies energetikos sektoriuje

„Aš manau, būtina (vykdyti auditą – ELTA). Mes tą auditą padarėme kažkokiu baubu, kad, jeigu jau yra audituojama, tai reiškia, kad kaltas. Audituojama dėl to, kad nebūtų klaidų – normaliai dirbant visada galima ir suklysti, ir kažką pataisyti. Tam audito tarnybos ir yra“, – „Žinių radijui“ trečiadienį sakė J.Olekas.
„Man atrodo, tikrai tie auditai vyks, mes, man atrodo, įsirašėme ir koalicinėje sutartyje, ir Vyriausybės programoje, kad jie turi būti tokie nuolatiniai – ką tu radai atėjęs į ministeriją ir ką darydamas pasiekei kokį rezultatą, kurie sprendimai buvo labai efektyvūs, o kuriuos reikia taisyti“, – tikino jis.
Seimas pavasario sesijoje pavedė Valstybės kontrolei (VK) iki metų pabaigos atlikti pirmojo 700 megavatų (MW) jūros vėjo parko, kurį vysto valstybinė „Ignitis grupė“, auditą, jis turėtų būti baigtas iki lapkričio 15 d.
J.Olekas kaip teigiamus audituojamų sektorių pavyzdžius pateikė iki lapkričio pradžios VK atliekamą nacionalinio transliuotojo auditą, taip pat jau baigtą Krašto apsaugos ministerijos (KAM) auditą.
„Ministras negali visko žinoti, kaip ten iš tikrųjų yra. (…) Jeigu ateina auditas, patikrina, pasako – čia yra taisytini dalykai, tada gali priimti sprendimą“, – aiškino jis.
Praėjusius Seimo rinkimus laimėję socialdemokratai, atsistatydinus 19-ajai Vyriausybei, naują koaliciją sudarė su „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijomis.
Tęsiantis naujojo Ministrų kabineto formavimui, „aušriečiai“ dėl mainų susitarė su socialdemokratais – iškeitė jiems pagal koalicijos sutartį atitekusią Energetikos ministeriją į Kultūros ministeriją.