Prie „Swedbank“ Verslo tarnybos vadovų komandos jungiasi Rokas Bancevičius

Pastaruosius septynerius metus R.Bancevičius dirbo finansų vadovu bendrovėje „Green Genius“, kur buvo atsakingas už finansų, kapitalo pritraukimo ir teisės funkcijas. Jo vadovaujama komanda įgyvendino kapitalo sandorius, kurių bendra vertė siekė beveik 2 mlrd. eurų. 2024 m. „Green Genius“ pritraukė didžiausią Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko istorijoje privačią investiciją Lietuvoje. 2021 m. leidinys „Verslo žinios“ R.Bancevičių pripažino „Metų finansų vadovu 2021“.
Savo karjeros pradžioje R.Bancevičius dirbo DNB banke Osle ir „Credit Suisse“ Londone, taip pat jis yra baigęs magistrantūros studijas Oksfordo universitete.