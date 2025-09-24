Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Prie „Swedbank“ Verslo tarnybos vadovų komandos jungiasi Rokas Bancevičius

2025 m. rugsėjo 24 d. 08:12
​Prie „Swedbank“ Verslo tarnybos vadovų komandos prisijungia ilgametę patirtį bankininkystės ir atsinaujinančios energetikos sektoriuose sukaupęs Rokas Bancevičius. Nuo šių metų spalio 13 d. jis eis Stambių verslo klientų departamento direktoriaus pareigas, teigiama „Swedbank“ išplatintame pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (2)
Pastaruosius septynerius metus R.Bancevičius dirbo finansų vadovu bendrovėje „Green Genius“, kur buvo atsakingas už finansų, kapitalo pritraukimo ir teisės funkcijas. Jo vadovaujama komanda įgyvendino kapitalo sandorius, kurių bendra vertė siekė beveik 2 mlrd. eurų. 2024 m. „Green Genius“ pritraukė didžiausią Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko istorijoje privačią investiciją Lietuvoje. 2021 m. leidinys „Verslo žinios“ R.Bancevičių pripažino „Metų finansų vadovu 2021“.
Savo karjeros pradžioje R.Bancevičius dirbo DNB banke Osle ir „Credit Suisse“ Londone, taip pat jis yra baigęs magistrantūros studijas Oksfordo universitete.
Swedbankvadovas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.