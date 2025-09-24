Verslo renginys prie jūros paliks neišdildomą įspūdį: Klaipėda ir Palanga siūlo erdves

Renginiai prie jūros stiprina komandą bei organizacijos vertybes
„Prie jūros mintys visai kitokios, čia aplanko įkvėpimas dideliems darbams ir svajonėms’’, – įsitikinusi Palangoje, ypatingoje vietoje įsikūrusio viešbučio „Gabija’’ vadovė Indrė Stasiulaitytė. Renginiai prie jūros kuria unikalias patirtis, kurios stiprina komandą bei organizacijos vertybes.
Keturių žvaigždučių plius viešbutis „Gabija“ savo svečiams, įmonėms bei jų komandoms siūlo ne tik visavertį poilsį, bet ir galimybę atitrūkti nuo kasdienių rūpesčių ir pasisemti teigiamų emocijų, pajusti harmoniją su savimi bei supančia gamta. Pabėgti prie jūros ir pasisemti idėjų reikalinga kiekvienam daug laiko darbe praleidžiančiam žmogui.
Apgyvendinimas. Viešbutyje siūlomi 56 komfortiškai įrengti kambariai, tai – erdvūs dviviečiai, elegantiški liuksai, jaukūs apartamentai, išskirtinis VIP apartamentas su sauna. Svečių patogumui – oro vėdinimo ir kondicionavimo sistema. Yra kambarys žmonėms su negalia. Viešbutyje svečiai priimami su augintiniais.
Restoranas. Pirmame viešbučio „Gabijos“ aukšte įsikūręs garsus lietuviškas restoranas „MEAT Steak House“. Šio restorano pasididžiavimas yra mėsa: sultingi jautienos kepsniai su traškia plutele ar ant raudonojo kedro lentelės kepta antis, patiekiama su gruzdintomis plonomis bulvytėmis – visi patiekalai tiesiog tirpte tirpsta burnoje. Restoranas „Meat Steak House“ yra bene vienintelis Baltijos šalyse, turintis savo mėsos brandinimo kamerą, kurioje atsiskleidžia geriausios mėsos savybės, štai kodėl čia ruošiamas didkepsnis įgauna ypatingą skonį, viliojantį gero maisto žinovus.
Konferencijų centras: erdvė Jūsų mintims... Modernus konferencijų centras pritaikytas įvairaus dydžio konferencijoms ir seminarams, mokymams bei dalykiniams susitikimams organizuoti.
Jūsų paslaugoms:
- didžioji salė JŪRA 150 m2 (iki 150 dalyvių),
- mažoji salė PARKAS 50 m2 (iki 50 dalyvių),
- Jungtinė salė JŪRA ir PARKAS – 200 m2 (iki 200 dalyvių).
- Dalykiniams posėdžiams pritaikytas VIP kambarys (iki 8–10 asmenų).
Salės aprūpintos modernia technika: multimedijos projektoriai, kompiuteris, ekranai, profesionali įgarsinimo įranga, laidiniai ir bevieliai mikrofonai, bevielis internetas ir kita reikalinga įranga. Oro kondicionavimo ir vėdinimo sistema, natūralus apšvietimas bei langų užtamsinimo galimybė leis jaustis komfortiškai ir visą dėmesį sutelkti į pranešimus ar mokomąją medžiagą. Nepriekaištingą renginio kokybę užtikrins kvalifikuotas, patyręs ir paslaugus personalas, operatyviai reaguojantis į kiekvieną jūsų poreikį.
Sveikatingumo centras. Po darbų rutinos pats metas pasilepinti erdviame „Gabijos“ pirčių komplekse: čia galite mėgautis baseinu su povandenine srove, prabangia burbuline vonia, sauna, turkiška garine pirtimi. Sustiprėkite modernioje treniruoklių salėje. Po vandens ir pirčių procedūrų pailsėkite patogiuose gultuose, pajuskite poilsio pilnatvę ir vidinę harmoniją.
„Baltijos pajūris kvepia meile, šiluma ir įvairiausiais atradimais. Ši vieta renginiams patraukli visais metų laikais, čia save gali atrasti kiekvienas...“, – abejonių neturi I.Stasiulaitytė.
__________________________________________
Didžiausia konferencijų salė Palangos viešbučių sektoriuje – tobula erdvė renginiams pajūryje
„Mercure Palanga Vanagupe Resort“ – pirmasis tarptautinio tinklo viešbutis Palangoje, kuriame kokybė dera su pajūrio ramybe. Tai patikimas pasirinkimas tiek poilsiui, tiek verslo renginiams. Viešbutis įsikūręs strategiškai patogioje, tačiau ramioje vietoje, greta pušyno: vos 15 minučių pėsčiomis iki ošiančios jūros, 3 km iki miesto centro ir tik 5 km iki Palangos oro uosto. Čia svečių laukia 98 šiuolaikiškai įrengti kambariai, atitinkantys 5+ žvaigždučių standartą, prabangus SPA centras su baseinais bei pirtimis ir europietiškos virtuvės restoranas.
Erdvės, atitinkančios įvairius poreikius. Planuojate įmonės renginį, tarptautinę konferenciją ar darbostogas su kolegomis? Jūsų laukia net 6 skirtingo dydžio konferencijų erdvės, pritaikytos įvairaus formato susitikimams. Viešbučio išskirtinumas – didžiausia konferencijų salė Palangos viešbučių sektoriuje, talpinanti iki 500 dalyvių. Tai ideali vieta renginiams, kuriems reikia erdvės, funkcionalumo bei profesionalios įrangos. Mažesnėms grupėms siūlomos jaukios salės bei ypatinga bibliotekos tipo ložė, iš kurios atsiveria jūros horizontas – puiki aplinka posėdžiams ar kūrybinėms diskusijoms iki 10 žmonių.
Darbas, kuris pereina į poilsį. Šiuolaikiškoms įmonėms itin svarbus balansas tarp produktyvumo ir poilsio – būtent tai ir siūlo „Mercure Palanga Vanagupe Resort“. Darbo metu galėsite naudotis jaukiomis erdvėmis, mėgautis kava, užkandžiais ar pietumis, o po darbo – atsipalaiduoti puikiame SPA centre. Baseinai, pirtys, masažai ir įvairios procedūros padės atgauti jėgas, o vakarą vainikuos gurmaniška vakarienė restorane „Vanagupė“.
Patogumas – jūsų svečiams ir renginio dalyviams. Organizuojant renginį svarbi kiekviena detalė, todėl nemokamas ir erdvus automobilių parkingas tampa itin aktualiu privalumu – renginio dalyviai galės atvykti be rūpesčių dėl transporto stovėjimo vietų trūkumo.
Profesionalų komanda. „Mercure Palanga Vanagupe Resort“ užtikrina, jog kiekvienas renginys vyktų sklandžiai ir be rūpesčių – nuo techninių sprendimų iki kūrybinių idėjų. Norite oficialios konferencijos ar nepamirštamos šventės? Viskas įmanoma. Iškilmingos vakarienės, gyvos muzikos pasirodymai, specialiai sukurtas meniu – viešbučio komanda padės suorganizuoti renginį, kurį svečiai prisimins ilgai.
Dabar – tinkamiausias metas! Ruduo ir artėjanti žiema – idealus laikotarpis įmonių renginiams. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu ir atraskite vietą, kur darbas natūraliai susilieja su poilsio malonumais.
Specialus pasiūlymas su kodu 30:
- 30 proc. nuolaida salės nuomai, kartu užsakant apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas;
- 1 nemokama nakvynė, užsakant 8 ar daugiau kambarių;
- „ALL Accor“ programos „Meeting Planner“ taškai, kuriuos galėsite panaudoti bet kuriame „Accor“ tinklo viešbutyje.
Pasiūlymas galioja iki 2025 m. spalio 31 d., užsakant paslaugas pirmą kartą arba naujiems renginiams, vyksiantiems iki 2026 m. vasario 28 d.
__________________________________________
Itin patrauklus pasirinkimas verslo keliautojams Baltijos regione
Klaipėda tampa ne tik svarbiausiu Lietuvos uostu, bet ir Baltijos regiono verslo bei inovacijų centru. „Victoria Hotel Klaipėda“, įsikūręs miesto širdyje, siūlo idealias sąlygas darbui ir poilsiui vienoje vietoje.
Viešbutis – vienas moderniausių konferencijų centrų Vakarų Lietuvoje, turintis 5 sales nuo mažų posėdžių iki 120 dalyvių seminarų. Kiekviena erdvė aprūpinta greituoju internetu, belaidėmis pristatymų technologijomis ir bei garso izoliacija. Renginius prižiūri profesionali komanda, pasirūpinanti tiek kavos pertraukomis, tiek verslo pietumis ar vakarienėmis. Didžiausia salė įrengta šalia „SkyBar | House of Mr Zebra“ baro, todėl puikiai tinka tiek strateginiams susitikimams dienos metu, tiek „networking’o“ susibūrimams vakarais.
Verslo klasės kambariai skirti daugiau nei tik nakvynei: ergonomiški darbo stalai, kavos aparatai, šviesą pritemdančios užuolaidos bei nemokamas apsilankymas SPA su baseinu, pirtimis ir masažine vonia. Taip pat siūlomi ankstyvi pusryčiai, skalbimo paslaugos, aptarnavimas kambaryje bei lankstus atvykimo/išvykimo laikas.
Po darbų svečiai kviečiami vakarieniauti „Baltasis Žirgas“ restorane ar jaukiame „Corner Gastropub“, o vakarą vainikuoti kokteiliais įspūdingoje terasoje ant pastato stogo.
Strategiškai patogi vieta šalia keltų terminalų, valdžios institucijų ir Laisvosios ekonominės zonos daro šį viešbutį ypač patraukliu pasirinkimu verslo keliautojams Baltijos regione.
__________________________________________
Skandinaviškos autentikos ir šiuolaikinės elegancijos bei komforto derinys
Palangos miesto istorinėje vietoje, priešais J.Basanavičiaus gatvę, šalia Ronžės upelio įsikūręs 4 plius žvaigždučių kategorijos viešbutis „Grand Baltic Dunes“ – skandinaviškos autentikos ir šiuolaikinės elegancijos bei komforto derinys.
Išskirtinė vieta užburia siūbuojančių pušų šakų ramybe, o paplūdimys pasiekiamas vos per keletą minučių pėsčiomis. Ieškantiems vietos kolektyvo darbostogoms, mokymams ar motyvacinėms kelionėms, viešbutis gali tapti puikiu partneriu, nes gali pasiūlyti 100 komfortiškų kambarių, 2 konferencijų sales, visą reikalingą techninę įrangą renginių administravimui, patogų ir saugų požeminį parkingą su elektromobilių įkrovimo stotelėmis, individualiai pritaikytus meniu kavos pertraukoms, pietums ar vakarienėms. „Grand Baltic Dunes“ turi patirties įvairių renginių organizavime ir aptarnavime nuo nedidelio komandos susitikimo iki tarptautinių konferencijų. Verslo erdvės lengvai transformuojamos į šventės aplinką, todėl jas drąsiai renkasi ir planuojantys verslo ar asmenines šventes.
Viešbutyje įsikūręs restoranas „POKO Pasta&Salad“ išsiskiria atvira virtuve, tad svečiai turi galimybę matyti visą patiekalų gaminimo procesą. Kas gi yra „Poko“? „Poko“ ir yra atostogos: saulėta nuotaika, keliskart per dieną pametami saulės akiniai, muzika, nejučiom išjudinanti kūną, pilna galva smėlio ir, krūva nuotraukų atminimui, mėgaujantis geru maistu, be rūpesčio dėl papildomo kilogramo kito! Nauja gero maisto vieta tiks tiek jaukiam šeimos susibūrimui, tiek verslo vakarienei.
Renginiams ir konferencijoms restoranas yra paruošęs platų meniu tiek banketo, tiek furšeto stiliumi, o svečiai šiais patiekalais gali mėgautis restorane, jaukioje stiklinėje terasoje ar konferencijų salėje. Pasirinkimo galimybių tikrai apstu. Subalansuoti skoniai, komandos patirtis ir estetiškas pateikimas – ko gero, vieni svarbiausių dalykų sėkmingam renginiui.
Viešbučio „Grožio Terapijos Namai“ yra vieninteliai Palangoje, dirbantys su ekologiška nišine prancūzų kosmetika „Phyt’s“ ir išskirtinai vieninteliai visoje Vakarų Lietuvoje – su prabangia prancūzų kosmetika „Francoise Morice“, rodančia nuostabius rezultatus. Tad kiekvienas svečias „Grožio Terapijos Namuose“ bus apgaubtas rūpesčiu, profesionalumu ir pagal poreikius parinktais veido ir kūno masažais. O mokymų, konferencijų ar kito renginio dalyviui bus pasiūlyta express procedūra greitam ir efektyviam poilsiui.
Viešbutis „Grand Baltic Dunes“ visai netrukus pakvies į „Dunes SPA“, kuriame rasite dvi zonas – šlapiąją ir sausąją. Jūs galėsite atsipalaiduoti aromaterapinėje garinėje pirtyje arba saunoje su Himalajų druskos sienele, patogioje masažinėje vonioje ar ant šildomų gultų. SPA zona suprojektuota taip, kad poilsio metu galėtumėte mėgautis už lango esančiu peizažu. Ko gero, malonesnės dienos pabaigos neitų sugalvoti.
„Grand Baltic Dunes“ – vieta, ieškantiems kokybiškos vietos tiek darbui, tiek poilsiui!
__________________________________________
Išskirtinė erdvė Vakarų Lietuvoje, įkvepianti kūrybiškumui ir skatinanti motyvaciją
Rudens sezonas verslo pasaulyje – tai naujų strategijų, mokymų ir komandos telkimo metas. Tačiau standartinės konferencijų salės miesto centre jau seniai nebeatitinka šiuolaikinių įmonių lūkesčių. Šiandien verslas ieško ne tik funkcionalumo, bet ir išskirtinės aplinkos, kuri įkvėptų kūrybiškumui, skatintų darbuotojų motyvaciją ir leistų suderinti produktyvų darbą su kokybišku poilsiu. Būtent tokią sintezę siūlo Vakarų Lietuvoje, gamtos apsuptyje įsikūręs poilsio ir sveikatingumo kompleksas „Atostogų parkas“.
Nuo konferencijos iki komandos atgaivos – viskas vienoje vietoje. „Atostogų parkas“ siūlo modernias ir universalias sales, puikiai tinkančias tiek nedideliems verslo susitikimams, tiek didelėms konferencijoms ar seminarams. Visos erdvės aprūpintos reikalinga multimedijos įranga, o profesionali komanda pasirūpina nepriekaištingu aptarnavimu ir maitinimo paslaugomis – nuo kavos pertraukėlių iki iškilmingų vakarienių. Galimybė apgyvendinti renginio dalyvius čia pat esančiame viešbutyje ar rąstinėse vilose leidžia patogiai planuoti kelių dienų renginius. Daugiau informacijos apie konferencijos salę ir vietas švęsti įmonių šventes rasite čia: https://atostoguparkas.lt/verslui/
Didžiausia „Atostogų parko“ vertė atsiskleidžia po oficialiosios renginio dalies. Čia dalyviai gali pasinerti į vieną didžiausių vandens ir pirčių erdvių regione. Ypatingo dėmesio sulaukė neseniai atidaryta, ištisus metus veikianti mineralinio vandens baseino erdvė. Į šį 1,2 mln. eurų vertės projektą investuota tam, kad lankytojai galėtų mėgautis moksliškai įrodyta mineralų nauda sveikatai nepriklausomai nuo sezono. Tai puikus būdas atgauti jėgas po intensyvios darbo dienos ir paskatinti komandos narius bendrauti neformalioje aplinkoje.
Artėjančioms metų pabaigos šventėms. Artėjant kalėdiniam laikotarpiui, „Atostogų parkas“ tampa idealiu pasirinkimu įmonių šventėms. Galimybė suderinti oficialią dalį konferencijų salėje, išskirtinę vakarienę restorane ir atpalaiduojančias pramogas baseinų erdvėje sukuria nepamirštamą patirtį, kurią darbuotojai neabejotinai įvertins. Vietoj standartinio vakarėlio biure, įmonės gali padovanoti savo komandai trumpas, bet įsimintinas atostogas. Būtent šis universalumas ir dėmesys gerai savijautai paverčia „Atostogų parką“ erdve, į kurią, kartą apsilankius, norisi sugrįžti – ne tik ilsėtis, bet ir dirbti, kurti bei švęsti.
__________________________________________
Išskirtinė erdvė, kurioje dera istorinis paveldas ir šiuolaikinė prabanga
Tarp Baltijos bangų ir pušynų gimsta ypatinga rudens atmosfera, kurioje seminarai ir konferencijos tampa ne tik darbiniu susitikimu, bet ir įkvėpimo šaltiniu naujoms idėjoms. Palangos širdyje, tarp šimtamečių pušų, tarptautinės architektūros scenos dalimi tapęs viešbutis „Žilvinas Hotel Palanga“ bei jame įsikūrę restoranas „grás“ siūlo erdves, pritaikytas tiek mažų komandų susitikimams, tiek dideliems verslo renginiams.
Kiekviena erdvė pasižymi savitu charakteriu ir subtiliu elegantiškumu. Didžioji „grás deluxe“ salė išsiskiria prabangiu interjeru ir tiesioginiu išėjimu į terasą, kurią apgaubia pušų viršūnės, o konferencijų salė suteikia funkcionalią ir profesionalią aplinką didesniems renginiams. Mažesnėms grupėms ar darbo komandų susitikimams skirta „grás deluxe“ mažoji salė užtikrina privatumo jausmą ir jaukią atmosferą, kurioje lengva sutelkti dėmesį ir dalytis idėjomis. Visose erdvėse pasirūpinama visa reikalinga įranga, įskaitant, projektorių ar didžiulį ekraną, rašymo lentas ir priemones, garso kolonėlę, kad bet kokio tipo renginiai vyktų sklandžiai ir patogiai.
- „grás deluxe“ didžioji salė – erdvi, 125 kv. m banketinė salė antrajame restorano aukšte, idealiai pritaikyta išskirtiniams renginiams, kuriuose komfortiškai gali jaustis iki 60 svečių.
- Konferencijų salė – 112 kv. m erdvė, pritaikyta seminarams, konferencijoms ir įvairiems renginiams, kurioje patogiai gali jaustis net iki 120 dalyvių. Salė pasižymi funkcionalumu ir universaliu pritaikymu: pagal pageidavimą kėdės gali būti sustatomos teatro, klasės ar šachmatų stiliumi. Dideli langai pripildo patalpą natūralia šviesa, o už jų matomos šimtametės pušys suteikia erdvei ramybės pojūtį.
- „grás“ deluxe mažoji salė – subtiliai prabangi erdvė antrajame restorano aukšte, talpinanti iki 16 dalyvių, idealiai tinka seminarams, mokymams ar mažoms darbo grupėms. Panoraminiai langai sukuria lengvumo įspūdį, leidžiantį patirti pajūrio atmosferą net būnant viduje. Erdvė turi privatų išėjimą į terasą, todėl dalyviai gali mėgautis gamtos grožiu ir atgaiva pertraukų metu.
Restoranas „grás“ pasirūpins gurmanišku maistu, išskirtiniais gėrimais, užkandžiais ir nepriekaištingu aptarnavimu, o renginio dalyviai galės apsistoti kurorto legendiniame „Žilvinas Hotel Palanga“, siūlančiame itin erdvius 2–3 kambarių apartamentus.
__________________________________________
Suraskite balansą tarp darbo ir poilsio: idealus pasirinkimas ieškantiems įkvepiančios erdvės
Viešbutis „Gradiali“ Palangoje – idealus pasirinkimas ieškantiems įkvepiančios vietos konferencijoms, seminarams, mokymams ar verslo renginiams. Čia susijungia profesionali konferencijų salių įranga, komfortas ir išskirtinė aplinka – viskas tam, kad jūsų renginys būtų sėkmingas, o dalyviai išliktų energingi ir įkvėpti!
Įsivaizduokite darbą ar renginį moderniose „Gradiali“ konferencijų salėse, kur pro panoraminius langus atsiveria raminantys miško panoramos vaizdai, o foną papildo Baltijos jūros ošimas. Čia pertraukos skirtos pasivaikščiojimams plačiais pušyno takais, ore girdimas jūros bangų žaismas padeda išlaikyti didesnį dėmesingumą, pailsėti bei surasti tikrąjį balansą tarp darbo ir poilsio!
Galite rinktis iš dviejų skirtingų dydžių bei poreikių konferencijų salių:
Salė „Jūra“ (iki 140 asm.) – didžioji salė, idealiai pritaikyta didesnio masto konferencijoms, seminarams ar šventiniams įmonių renginiams. Čia rasite visą būtiną įrangą: aukštos raiškos ekranas, multimedijos projektorius, garso aparatūra, mikrofonai bei kitos priemonės, reikalingos kokybiškam renginio organizavimui.
Salė „Kopa“ (iki 90 asm.) – šiuolaikiška, jauki ir moderni erdvė. Dalyviai gali naudotis aukštos raiškos LED ekranu, BOSE garso įranga, kondicionieriumi, kompiuteriu, rašymo lenta bei kitais patogumais. Ši salė puikiai pritaikyta mokymams, susitikimams, mažesnio formato renginiams, kuriuose derinama tiek techninė kokybė, tiek patogi, šiuolaikiška atmosfera.
Be jau išvardintų privalumų, abiejose konferencijų salėse svečiai gali naudotis bevieliu internetu, kokybiška garso sistema, mikrofonais, multimedijos projektoriumi, kavos aparatu bei prieškambariu pertraukėlėms.
Savo renginiui pasirinkę „Gradiali“ konferencijų sales, gaunate ne tik funkcionalią darbo erdvę, bet ir galimybę suteikti savo komandai ar svečiams unikalią patirtį gamtos apsuptyje. Čia kiekviena detalė apgalvota taip, kad jūsų renginys būtų sėkmingas, o dalyviai išsineštų ne tik žinias ar įkvėpimą, bet ir malonius įspūdžius iš Palangos pajūrio!
__________________________________________
Verslo renginiai uostamiestyje su išskirtiniais vaizdais pro langus ir gurmaniškais potyriais
Klaipėdiečių ir miesto svečių pamėgtas „Old Mill Comfort“ viešbutis ir konferencijų salė, įsikūrę išskirtinėje bei istorinėje senamiesčio dalyje, bangų skalaujamoje Danės upės krantinėje siūlo komfortišką poilsį ir kūrybiškus susitikimus autentiškoje uostamiesčio aplinkoje, senosios piliavietės teritorijoje, prie vienintelio Lietuvoje pakeliamo, vadinamojo „grandininio“ tilto.
„Tie, kurie planuoja konferenciją ar verslo renginį surengti pajūryje ir ieško išskirtinės vietos bei gurmaniškų potyrių, yra kviečiami išbandyti „Old Mill Comfort“ organizavimo paslaugas. Istoriniame keltininko name esantis viešbutis susitelkė į patogumą lemiančias detales, paslaugumą ir individualų dėmesį kiekvienam svečiui“, – sako Audra Vainoraitė, viešbučius Klaipėdoje „Old Mill Hotel“ ir „Old Mill Comfort“ bei viešbutį Palangoje „Palangos vėtra“ valdančios įmonės „Palangos vėtra“ direktorė.
„Old Mill Comfort“ apsistoję svečiai mėgaujasi kokybe ir ramybe – tai yra butikinis, nedidelis viešbutis su mažais žmonių srautais ir iki smulkmenų apgalvotais interjero elementais. Užburia ir pro langus atsiveriantys vaizdai – piliavietė, Danės upės bei jachtų krantinė.
Viešbučio „Old Mill Comfort“ konferencijų-banketinė salė talpina iki 100 dalyvių. Ši salė, pro kurios langus atsiveria vaizdinga Dangės upės panorama puikiai tinka verslo susitikimams, šeimos šventėms, banketams, vestuvėms ar jubiliejams. Nepriekaištinga renginių kokybe rūpinasi kvalifikuotas ir paslaugus personalas.
Viešbutyje dominuoja moderni klasika ir švelnūs, pasteliniai atspalviai. Spalvinė gama išlaikyta visuose kambariuose, ją papildo kruopščiai apgalvotas, jaukus apšvietimas. Kiekviename kambaryje – stilingos interjero detalės, kambarius puošia menininkės D. Kirkutienės darbų reprodukcijos, originalios molio dekoracijos.
Viešbutyje veikiantis restoranas „Mosso“ – unikali vieta vėlyviesiems pusryčiams, verslo susitikimams ar romantiškoms vakarienėms, terasoje ar pro langus jaukiai stebint kaip atsukamas vienintelis Lietuvoje „grandininis tiltas“ ar palydint žvilgsniu praplaukiančius laivelius... Restorano išskirtiniame meniu puikiai susilieja modernūs Europos ir Azijos virtuvių skoniai. Meniu nuolat keičiamas pagal sezoniškumą ir klientų poreikius, tad patiekalai visuomet gaminami tik iš šviežiausių produktų. Po renginio ar gardžios vakarienės nieko daugiau ir nereikia – tik patogiai įsitaisyti viešbučio kambaryje, mėgautis kokybišku poilsiu ir sielą džiuginančiu gebėjimu atsiriboti nuo visko ir nieko neveikti.
Rezervuojant kambarius spalio-lakpričio mėn. nuo sekmadienio iki penktadienio per „Old Mill Comfort“ rezervacinę sistemą su kodu comfort taikoma 7 proc. nuolaida.
__________________________________________
Klaipėdietiška istorinė erdvė stebina unikalia transformacija į kūrybinių verslų ir meno inkubatorių
Organizuokite renginius autentiškose Klaipėdos erdvėse! Pasirinkdami savo renginiui Kultūros fabriko erdvę, jūs turite galimybę prisiliesti prie klaipėdietiškos istorijos – pajusti Fabriko istorinę kelionę nuo 1912 m. per Lelb Werblowsky tabako cechus, 1945 m. vokiečių karo belaisvių stovyklą, „Philip Morris“ cigarečių gamybos erdves. Kultūros fabrikas yra įsikūręs pačioje Klaipėdos širdyje šalia Jonų kalnelio, į kurį iš Fabriko atsiveria kvapą gniaužiantys vaizdai.
Dešimtmečius čia karaliavusio tabako kvapo jau nebėra. Šiandien lankytojus maloniai nustebina unikali cigarečių fabriko transformacija į kūrybinių verslų ir meno inkubatorių, urbanistinio stiliaus erdves, kuriose kuriasi kūrybiniai verslai bei organizuojami įvairūs meno ir kultūros renginiai.
Klaipėdos Kultūros fabrikas (KUFA) – pirmasis toks kultūros ir kūrybinių industrijų centras uostamiestyje ir visoje Vakarų Lietuvoje, šiandien jau skaičiuojantis vienuoliktąjį sezoną.
KUFA yra mėgstama klaipėdiečių ir miesto svečių erdvė, kuri suburia ne tik meno ir kultūros mylėtojus į kino ir teatro sales, bet ir verslo atstovus į konferencijas, mokymus, susitikimus. Verslo renginiams dažnai rezervuojama šviesi industrinė KUFA konferencijų salė, kuri talpina 100 dalyvių. Didesniems renginiams puikiai tinka daugiafunkcinė salė, talpinanti iki 350 svečių. Fabrike yra ir daugiau didesnių bei mažesnių erdvių, tinkančių įvairaus pobūdžio renginiams. Visos erdvės yra aprūpintos garso, šviesų ir konferencine įranga. Profesionalus ir atsakingas KUFA personalas iki smulkmenų apgalvoja visas renginio detales ir padeda rasti geriausią sprendimą organizuojant įmonės renginį ar verslo konferenciją.
Kultūros fabrikas atveria galimybę tradicinį renginį derinti su inovatyvia patirtimi bei įmonių organizuojamus renginius kviečia praturtinti čia reziduojančių teatrų spektakliais, privačiais „ArleKinas“ kino seansais ar virtualios realybės patirtimi „Pojūčių meno centre“. Fabrike įsikūrusi kavinė „Džonis ir citrinos“ rūpinasi, kad įmonės organizuojamas renginys kvepėtų kava, o jo dalyviai būtų sočiai ir skaniai pamaitinti.
Šiuo metu jau yra rezervuojamos erdvės įmonių kalėdinėms šventėms kino ir teatro salėse, nes vertingiausia dovana yra buvimas drauge ir dalinimasis nuotaikingomis akimirkomis. Rezervuokite jas info@kulturosfabrikas.lt arba tel. +370 615 55 452.
__________________________________________
Erdvė uostamiestyje, kuri prisitaiko prie jūsų renginio
„Renginių Kombinatas“ – tai šiuolaikiška ir universali renginių salė Klaipėdoje, skirta tiems, kurie ieško patogios ir moderniai įrengtos vietos savo renginiui. Įsikūrusi Dubysos gatvėje, lengvai pasiekiama tiek iš miesto centro, tiek iš pagrindinių įvažiavimų, ši erdvė siūlo viską, ko reikia sklandžiam renginiui.
Čia patogu organizuoti tiek mažus, tiek didelius renginius; salė skirta nuo 50 iki 1000 svečių. Ji lengvai pritaikoma įvairiems formatams: konferencijoms, koncertams, gimtadieniams, įmonių renginiams, filmavimams ar teminiams vakarėliams. Viena iš pagrindinių šios erdvės stiprybių, tai galimybė ją lanksčiai išplanuoti pagal jūsų poreikius: pasirinkti norimą išdėstymą, sceną, sėdėjimo zoną ar atskiras erdves.
Viduje įrengta moderni garso ir apšvietimo įranga, specialieji efektai, lazeriai bei didelis LED ekranas, kuris leidžia sukurti įspūdingą atmosferą be papildomos technikos nuomos. Taip pat pasirūpinta visais praktiškais dalykais: baldai, patogus įėjimas, pagalbinės patalpos, o šalia pastato – erdvi automobilių stovėjimo aikštelė.
„Renginių Kombinatas“ tinka ir tiems, kurie planuoja iškilmingą šventę artimųjų rate, ir profesionalams, organizuojantiems didelį renginį ar viešą pasirodymą. Tai vieta, kur svarbiausia patogumas, lankstumas ir galimybė įgyvendinti savo idėją be papildomų rūpesčių.
__________________________________________
Jauki ir svetinga aplinka Klaipėdos senamiestyje
Klaipėdos senamiestyje, tikroje ramybės oazėje, įsikūrę svečių namai „Aismarės“ laukia jūsų! Čia įrengti penki standartinės klasės vienviečiai/dviviečiai kambariai, du modernūs vienviečiai/dviviečiai kambariai, šeimyninis dviejų miegamųjų kambarių numeris ir dviejų aukštų šešiaviečiai apartamentai su trimis atskirais dviviečiais kambariais antrame aukšte bei erdvia svetaine pirmajame aukšte.
Kviečiame jus bendradarbiauti organizuojant konferencijas, seminarus, mokymus, įvairius produkcijos ar projektų pristatymus, švęsti vestuves, jubiliejus, kitas asmenines ar įmonės šventes svečių namuose „Aismarės“. Pas mus rasite 60 asmenų talpinančią puikią erdvę konferencijoms, dalykiniams susitikimams bei įvairiems pobūviams ir asmeninėms šventėms, taip pat gedulingiems ar metinių paminėjimo pietums. Siūlome erdvią salę, kuri pritaikoma atsižvelgiant konkrečiai į kiekvieną užsakymą, konferencinės įrangos nuomą, kavos pertraukėlių ir renginių dalyvių maitinimo organizavimą, apgyvendinimą svečių namų kambariuose bei kitas jums reikalingas paslaugas. Jūsų pageidavimu paruošime kavos pertraukėles ar pietus konferencijų dalyviams. Pietaudami su partneriais ir kolegomis leiskite vieni kitiems dalintis įvairiausiomis idėjomis – tiek darbui, tiek laisvalaikiui. Kasdienės biuro aplinkos pakeitimas į neutralesnę – gerai nuteikia emociškai ir skatina artimesnį bendravimą.
Poilsiui po darbų ar smagiam draugų susitikimui siūlome apsilankyti svečių namų „Aismarės“ įrengtame pirčių komplekse. Pas mus galima pasimėgauti net trimis pirtimis: suomiška, garine ir infraraudonųjų spindulių. Erdvioje priepirčio zonoje talpinama iki 20 asmenų. Be to, pirčių komplekse įrengtas šildomo vandens baseinas su povandeninėmis srovėmis ir kaskadomis, kuriame nuolat palaikoma 29°C temperatūra. Visi apsistoję svečiai turi galimybę pasinaudoti šildomo vandens baseino malonumais nemokamai.
Viešnagės metu galėsite pasimėgauti gardžiais patiekalais bei gėrimais jaukiai įrengtoje Provanso stiliaus kavinėje „Aismarės“. Jauki aplinka, tinkama kasdieniams pietums, dalykiniams susitikimams ar romantiškai vakarienei. Laukiame kasdien, siūlydami pusryčių, dienos pietų meniu bei įvairius europietiškos virtuvės patiekalus.
Patogi vieta Klaipėdos senamiestyje, jauki ir svetinga aplinka, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė, uždaras kiemelis bei puikios sąlygos ramiam ir komfortiškam poilsiui – pagrindinės priežastys, dėl kurių svečiai nuolat čia sugrįžta. Paslaugų kokybė ir profesionalus aptarnavimas garantuotas. Mūsų tikslas – jūsų maloniai praleistas laikas!
__________________________________________
Kai įmonių renginiai tampa patirtimis gamtos ir kultūros apsuptyje
Klaipėdos rajone, Danės upės slėnyje, tarp piliakalnių ir laukinės gamtos įsikūręs Vinetu kaimas siūlo įmonėms unikalią galimybę renginius paversti tikromis patirtimis. Tai ne tik vieta šventėms ar konferencijoms – tai erdvė, kurioje susilieja gamtos ritmas, senųjų kultūrų išmintis, autentiškumas ir dabarties naujovės, kviečiantys komandą būti čia ir dabar. Čia įmonių renginiai peržengia įprasto šventės ar mokymų formato ribas ir virsta pojūčius įtraukiančiu, gyvu nuotykiu.
Vinetu kaime alsuoja indėniška dvasia: teritorijoje stovi indėnų palapinės (tipiai), toteminiai stulpai, įrengti energetiniai labirintai. Visa erdvė, apimanti 3 hektarus, pritaikyta tiek aktyvioms veikloms, tiek ramiam pabuvimui gamtos apsuptyje. Svečių patogumui čia įrengta ir erdvi automobilių stovėjimo aikštelė. Ši aplinka sukuria ypatingą nuotaiką, kuri padeda komandai atsitraukti nuo kasdienybės ir atrasti naujų sąlyčio taškų tarpusavyje. „Vadovai vis dažniau ieško ne tik vietos, bet ir turinio, kuris kuria tikrą vertę komandai. Mūsų tikslas – suteikti įmonėms patirtį, kurioje atsiranda ryšys su savimi, komanda ir gamta“, – sako Vinetu kaimo įkūrėjai.
Erdvių pasirinkimas – nuo mažų susitikimų iki masinių renginių:
- 6 pavėsinės, talpinančios po 50–60 žmonių;
- Konferencijų salė su baru, muziejaus ekspozicijų erdvėje (iki 30 vietų);
- Lauko erdvės, pritaikytos iki 350+ dalyvių.
Programa remiasi autentiškais Šiaurės Amerikos genčių principais: bendruomeniškumu, dvasiniu ryšiu su gamta, atsakomybės pasidalijimu ir išgyvenimo įgūdžių ugdymu. Dalyviai per patirtines veiklas mokosi pasitikėti vieni kitais, išgyventi ir būti gamtoje, klausytis ir veikti kaip gentis. Siūlomų veiklų spektras apima ne tik fizinį aktyvumą, bet ir emocinį atsipalaidavimą bei sąmoningumo ugdymą. Renginių dalyviai gali rinktis iš įvairių veiklų: komandos formavimo programos, šaudymas iš lankų ir tomahaukų mėtymo turnyrai, basakojų takas (vinys, stiklai, žarijos), indėnų būgnų ir dainų ritualai, šokiai prie ugnies, garso meditacijos, jogos pratimai, sąmoningo kvėpavimo, streso paleidimo praktikos, autentiški tradicinės lietuviškos ir indėniškos pirties ritualai, patyriminiai pėsčiųjų žygiai po piliakalnius ir slėnius, aktyvus vandens turizmas baidarėmis ir kanojomis.
Vinetu kaime galima rinktis nakvynę indėnų tipiuose su aukuru, prerijų namelius ar salūno kambarius. Virtuvė pasirūpina šviežiais, gardžiais, kvapniais patiekalais bei gėrimais, kurie papildo patirtį ir leidžia dalyviams mėgautis visaverčiu renginiu.
