Verslas

Žiniasklaida: Lietuvoje atsiras naujas gurmaniškų parduotuvių tinklas „Maistinė“

2025 m. rugsėjo 24 d. 10:16
Bendrovė „Salma“ registruoja naują gurmaniškų parduotuvių prekių ženklą „Maistinė“, kuriuo žymės keletą savo jungiamų „Aljanso Aibė“ tinklui priklausančių parduotuvių, o planuose – ir tolesnė tinklo plėtra, skelbia „Verslo žinios“.
Bendrovės „Salma“ vadovas Salvijus Vaitekūnas portalui teigė, kad „Maistinė“ parduotuvės bus orientuotos į didesnes pajamas gaunančius pirkėjus.
Teigiama, kad parduotuvės ne tik orientuosis į nišinius, gurmaniškus produktus, siūlys ir lietuvių gerai pažįstamą, kasdienę produkciją iš „Dvaro“, „Rokiškio“, „Vilniaus duonos“ bei kitų gamintojų.
Pirmiausia pervadinta bus „Aibės“ parduotuvė Palangoje, Kunigiškėse, paskui neseniai atidaryta krautuvė Juodkrantėje, Birštone, o vėliau planuojamas startas Kaune bei Vilniuje.
Anot portalo, „Maistinės“ parduotuvėms teks konkuruoti su kitais gurmaniško ir sveiko maisto prekių ženklais, kaip 14 parduotuvių „Livin“, kurias valdo bendrovė „Bio Sala“ arba „Assorti“, kuri jungia dvi parduotuves Vilniuje.
Pagal Registrų centrui pateiktas finansines ataskaitas, bendrovės „Salma“ 2024 metais uždirbo 625 tūkst. eurų grynojo pelno, o jos pardavimo pajamos siekė 9,4 mln. eurų.
