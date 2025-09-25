Baldų komponentų gamintoja atleidžia dalį darbuotojų

Bendrovėje šiuo metu dirba 65 darbuotojai.
Kaip Eltai teigė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, visi atleidžiami darbuotojai buvo gamybos darbininkai. Darbo sutarties nutraukimas numatytas šalių sutarimu.
Švediško kapitalo 2001 m. registruotai įmonei dar priklauso medinius baldų komponentus gaminanti bendrovė „Baldlitas“.
Kaip rodo Registrų centro duomenys, praėjusiais metais konsoliduotos įmonių grupės pajamos pernai sumažėjo nuo 10,8 mln. iki beveik 8,7 mln. eurų, grynasis pelnas sumažėjo nuo 1,36 mln. iki 484 tūkst. eurų.
Vienintelė grupės įmonės akcininkė – Švedijos „Loghult Holding“.
RadviliškisBankrotasĮmonė
