Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Baldų komponentų gamintoja atleidžia dalį darbuotojų

2025 m. rugsėjo 25 d. 09:33
Marta Kraujelytė
Radviliškio rajone veiklą vystanti baldų komponentų gamintoja „Benglita“ apie atleidimą įspėjo 14 darbuotojų, informuoja Užimtumo tarnyba.
Daugiau nuotraukų (1)
Bendrovėje šiuo metu dirba 65 darbuotojai.
Kaip Eltai teigė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, visi atleidžiami darbuotojai buvo gamybos darbininkai. Darbo sutarties nutraukimas numatytas šalių sutarimu.
Švediško kapitalo 2001 m. registruotai įmonei dar priklauso medinius baldų komponentus gaminanti bendrovė „Baldlitas“.
Kaip rodo Registrų centro duomenys, praėjusiais metais konsoliduotos įmonių grupės pajamos pernai sumažėjo nuo 10,8 mln. iki beveik 8,7 mln. eurų, grynasis pelnas sumažėjo nuo 1,36 mln. iki 484 tūkst. eurų.
Vienintelė grupės įmonės akcininkė – Švedijos „Loghult Holding“.
RadviliškisBankrotasĮmonė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.