Šadžius su EK viceprezidentu aptarė RRF planą, būsimą ES biudžetą

Kaip ketvirtadienį pranešė Finansų ministerija, taip pat aptarta Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos politika, bendrijos Rytų pasienio regionų paktas.
R. Šadžius padėkojo EK bendradarbiaujant dėl Lietuvos įgyvendinamų RRF plano rodiklių.
„Tikimės, kad tokiu pat solidarumu ir bendradarbiavimu grįsime ir laukiančias itin svarbias diskusijas ir sprendimus dėl būsimos ES Daugiametės finansinės programos“, – pranešime teigė laikinasis Vyriausybės vadovas.
R. Šadžiaus teigimu, būsimame 2028-2034 m. ES biudžete itin svarbi didesnė parama Rusijos karo ekonominį poveikį labiausiai jaučiančiam rytiniam bendrijos pasienio regionui.
Vėliau EK pirmininkės vykdomasis pavaduotojas turėtų susitikti su parlamento vadovu Juozu Oleku bei paskirtąja premjere Inga Ruginiene.