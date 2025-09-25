Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Šadžius su EK viceprezidentu aptarė RRF planą, būsimą ES biudžetą

2025 m. rugsėjo 25 d. 11:08
Laikinasis premjeras Rimantas Šadžius su Lietuvoje viešinčiu Europos Komisijos (EK) viceprezidentu, sanglaudos ir reformų komisaru Raffaele Fitto aptarė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) lėšų skirstymą, ateinančio laikotarpio bendrijos biudžetą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip ketvirtadienį pranešė Finansų ministerija, taip pat aptarta Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos politika, bendrijos Rytų pasienio regionų paktas.
R. Šadžius padėkojo EK bendradarbiaujant dėl Lietuvos įgyvendinamų RRF plano rodiklių.
„Tikimės, kad tokiu pat solidarumu ir bendradarbiavimu grįsime ir laukiančias itin svarbias diskusijas ir sprendimus dėl būsimos ES Daugiametės finansinės programos“, – pranešime teigė laikinasis Vyriausybės vadovas.
R. Šadžiaus teigimu, būsimame 2028-2034 m. ES biudžete itin svarbi didesnė parama Rusijos karo ekonominį poveikį labiausiai jaučiančiam rytiniam bendrijos pasienio regionui.
Vėliau EK pirmininkės vykdomasis pavaduotojas turėtų susitikti su parlamento vadovu Juozu Oleku bei paskirtąja premjere Inga Ruginiene.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.