„Orlen Service Lietuva“ atleidžia 31 darbuotoją – vieną iš veiklų nutraukia visiškai

Įmonės vadovas Tadas Tuomenas naujienų portalui Lrytas sako, kad tarp atleidžiamų darbuotojų daugiausia yra valytojai. „Bendrovė nebevykdys valymo paslaugų, nes nelaimėjome viešojo konkurso dėl valymo darbų su mūsų iki šiol buvusiu pagrindiniu užsakovu. Manau, mus nukonkuravo kaina. Aišku, turėjome ir smulkesnių užsakovų, bet aplamai nebevystysime daugiau savo veiklos šioje srityje“, – aiškina T.Tuomenas.
Pašnekovas neslepia, kad darbuotojai nepalankiai priėmė žinią, tačiau, pasak direktoriaus, su visais atsisveikinta pagal kolektyvinės sutarties nuostatas, konsultuotasi ir su profesine sąjunga. „Žinoma, atleistoms moterims, neturinčioms specifinio išsilavinimo, bus regione sunkiau susirasti darbą. Pas mus visi dirbo lietuviai, neturėjome įdarbintų užsieniečių“, – tikina Mažeikių rajone veikiančios įmonės direktorius T.Tuomenas.
Portale rekvizitai.vz.lt nurodoma, kad šiuo metu bendrovėje dirba 363 darbuotojai. Šių metų rugpjūtį vidutinis įmonės mokamų atlyginimas siekė 2 575 Eur. Bendrovė dirba sėkmingai. 2024 m. įmonė „ORLEN Service Lietuva“ uždirbo 1 298 000 Eur grynojo pelno.
Bendrovė užsiima elektros bei pramoninės automatikos įrangos montavimu, aptarnavimu bei remontu, įrangos nuoma.
Įmonė „Orlen Service Lietuva“ nurodo esnati dukterinė „ORLEN Serwis S.A.“ kompanija, savo veiklą pradėjusi 2009 m. prietaisų ir elektros tiekimo padalinius atskyrus nuo akcinės bendrovės „Mažeikių Nafta“.