Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

„Orlen Service Lietuva“ atleidžia 31 darbuotoją – vieną iš veiklų nutraukia visiškai

2025 m. rugsėjo 26 d. 13:08
Bendrovė „Orlen Service Lietuva“ Užimtumo tarnybai pranešė atleidžianti 31 įmonės darbuotoją. Įmonės vadovas sako, kad su darbuotojais atsisveikina, nes nebežada tęsti vienos iš įmonės veiklų.
Daugiau nuotraukų (3)
Įmonės vadovas Tadas Tuomenas naujienų portalui Lrytas sako, kad tarp atleidžiamų darbuotojų daugiausia yra valytojai. „Bendrovė nebevykdys valymo paslaugų, nes nelaimėjome viešojo konkurso dėl valymo darbų su mūsų iki šiol buvusiu pagrindiniu užsakovu. Manau, mus nukonkuravo kaina. Aišku, turėjome ir smulkesnių užsakovų, bet aplamai nebevystysime daugiau savo veiklos šioje srityje“, – aiškina T.Tuomenas.
Pašnekovas neslepia, kad darbuotojai nepalankiai priėmė žinią, tačiau, pasak direktoriaus, su visais atsisveikinta pagal kolektyvinės sutarties nuostatas, konsultuotasi ir su profesine sąjunga. „Žinoma, atleistoms moterims, neturinčioms specifinio išsilavinimo, bus regione sunkiau susirasti darbą. Pas mus visi dirbo lietuviai, neturėjome įdarbintų užsieniečių“, – tikina Mažeikių rajone veikiančios įmonės direktorius T.Tuomenas.
Portale rekvizitai.vz.lt nurodoma, kad šiuo metu bendrovėje dirba 363 darbuotojai. Šių metų rugpjūtį vidutinis įmonės mokamų atlyginimas siekė 2 575 Eur. Bendrovė dirba sėkmingai. 2024 m. įmonė „ORLEN Service Lietuva“ uždirbo 1 298 000 Eur grynojo pelno.
Bendrovė užsiima elektros bei pramoninės automatikos įrangos montavimu, aptarnavimu bei remontu, įrangos nuoma. 
Įmonė „Orlen Service Lietuva“ nurodo esnati dukterinė „ORLEN Serwis S.A.“ kompanija, savo veiklą pradėjusi 2009 m. prietaisų ir elektros tiekimo padalinius atskyrus nuo akcinės bendrovės „Mažeikių Nafta“.
atleidimasUžimtumo tarnyba

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.