I. Segalovičienės perspėjimas: vilkinant Ignalinos AE uždarymą, Lietuvai gresia papildoma finansinė našta

Anot jos, sprendimai dėl saugaus elektrinės eksploatavimo nutraukimo ir papildomų finansavimo šaltinių turėjo būti priimti 2024 metų pabaigoje, bet jų vis dar nėra.
„Valstybės kontrolė Vyriausybei 2021 metais teikė rekomendaciją koordinuoti veiksmus, kad būtų kaupiami reikalingi pinigai atliekų padėjimui į giluminį atliekyną. Deja, nustatytų problemų sprendimas vėluoja. Tikiuosi, kad bus galvojama apie Lietuvos ateitį ir su ateinančių metu biudžetu pamatysime bent mažą žingsnį. Ilgiau atidėliojant, valstybės lauks papildoma finansinė našta“, – pranešime cituojama I. Segalovičienė.
Prieš ketverius metus Valstybės kontrolė atliko Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo proceso auditą. Tąkart jo rezultatai atskleidė, kad elektrinės uždarymo darbai ne visada buvo atliekami laikantis grafiko.
Kad radioaktyviosios atliekos būtų saugiai sutvarkytos, buvo nuspręsta iki 2067 m. įrengti giluminį atliekyną. Preliminariais skaičiavimais, jam reikėtų 2,5 mlrd. eurų. Siekiant užtikrinti šio atliekyno įrengimo projekto ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimą, nuo 2020 m. gruodžio Rezervinio fonde buvo pradėtos kaupti lėšos.
Valstybės kontrolė, 2021 m. atlikusi auditą, pabrėžė, kad pinigų poreikis giluminiam atliekynui iki jo galutinio užbaigimo 2078 m. sudaro vidutiniškai 42,7 mln. eurų kasmet. Tačiau 2024 m. pabaigoje buvo sukaupta tik 68,5 mln. eurų.
Atsižvelgusi į nepakankamą lėšų surinkimą giluminiams atliekynui įrengti, Valstybės kontrolė Vyriausybei rekomendavo įvertinti galimus papildomus finansavimo šaltinius reikiamai pinigų sumai.
Taip pat rekomenduota pasiūlyti optimizuotą finansavimo modelį ir jo peržiūros tvarką.
ELTA primena, kad vienas pagrindinių Ignalinos AE tikslų – įgyvendinti neatidėliotino išmontavimo nutrauktos eksploatacijos atominės elektrinės darbus nepaliekant ateities kartoms nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos.
Giluminio atliekyno vieta turėtų būti parinkta iki 2047 metų, prieš tai ją ištyrus pagal ilgalaikio eksploatavimo saugos, techninio tinkamumo, socialinius ir ekonominius, politinius ir aplinkosauginius kriterijus.
Atliekyną pastatyti planuojama iki 2067 metų, eksploatuoti iki 2074, o uždaryti – iki 2079 metų.
Pirmasis Ignalinos AE blokas buvo sustabdytas 2004 m. gruodžio pabaigoje, antrasis blokas – 2009 m. gruodžio 31 d. Šiuo metu elektrinėje vykdomi įrangos išmontavimo darbai, elektrinės eksploatavimą nutraukti planuojama iki 2038 metų.
Lietuva uždaryti atominę elektrinę priėmė įsipareigojo stodama į Europos Sąjungą ir NATO.