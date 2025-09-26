Nebelieka du dešimtmečius veikusios kepyklos: „Kas turi pradžią, dažnai turi ir pabaigą“

Tai penktadienį, rugsėjo 26 d., socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė kepyklos vadovės Irutės Bagdonienės sūnus.
„Sveiki visi Neringos miesto gyventojai ir mylėtojai. Deja, turiu prastų žinių... Kas turi pradžią, dažnai turi ir pabaigą, kepykla „Gardumėlis“ užveria duris.
Perduodu mamos, Irutės Bagdonienės, padėką ir atsisveikinimą, dėkojame visa šeima už daug metų ir saldžių akimirkų“, – rašoma įraše.
Kalbėdama su naujienų portalu Lrytas, pati I.Bagdonienė neslėpė liūdesio ir paaiškino, kad priežastys – asmeninės.
Vis tik yra ir geroji žinia, mat jau prieš kurį laiką į kepyklos veiklą įsitraukė ir moters vaikai, kurie Klaipėdoje prieš metus atidarė kepyklėlę „Sendvario gardumėlis“.
„Pagrindas – visa mano receptūra. Perdaviau visas žinias, net ir dalis darbuotojų ten dirba“, – pasakojo kepyklėlės Nidoje įkūrėja.
Portalo rekvizitai.lt duomenimis, Nidoje atidarytoje kepykloje dirba šeši žmonės.
Paskutiniai įmonės finansiniai duomenys čia pateikiami už 2023 m. Iš jų matyti, kad pardavimo pajamos siekė 308 308 Eur, o grynasis pelnas – 41 766 Eur.
Kepykla įkurta prieš daugiau nei 23 metus.
kepyklaNidadarbuotojai
Rodyti daugiau žymių