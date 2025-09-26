Unikalios erdvės verslo renginiams Vilniuje ir Kaune: autentiška aplinka sąlygoja kūrybinį mąstymą

Erdvė, kur susijungia moderni technika ir unikali aviacinė aplinka
Vilniaus oro uosto (VNO) Konferencijų centras – 2020 m. atidaryta, 520 kv. m moderni erdvė renginiams su unikaliu vaizdu į šiaurinį Vilniaus oro uosto peroną. Pro didžiulius salės langus renginių dalyviai gali stebėti įspūdingai kylančius ir besileidžiančius orlaivius bei iš arti matyti oro uoste atliekamas operacijas – ši aplinka suteikia išskirtinę patirtį tiek verslo, tiek asmeniniams renginiams.
Čia vieni pakelia sparnus į naują gyvenimo etapą vienas kitam ištardami „taip“, kiti mini brandžius pasiekimus ar įmonės sukaktį, treti – žvelgdami į kilimo taką priima sprendimus, kurie atveria naujus projektus. Ši erdvė sujungia šventę ir darbą: emociją ir rezultatą. Kol lauke kyla lėktuvai, viduje kyla idėjos ir šventinė nuotaika.
Salės išplanavimas lanksčiai pritaikomas skirtingiems formatams: teatro stiliumi – iki 300 vietų (arba ~170 vietų atskyrus pusę salės) bei iki 200 vietų banketui ar iškilmingai vakarienei. Erdvę galima greitai transformuoti ir pritaikyti įvairiems išdėstymo variantams – nuo intymių susitikimų iki didelio masto renginių. Greta langų į peroną įrengta „lounge“ tipo poilsio zona neformaliems pokalbiams ir patogiam poilsiui.
Erdvėje įdiegta visa renginiams reikalinga moderni vaizdo, garso ir apšvietimo įranga: sumontuoti 62 profesionalūs apšvietimo įrenginiai, veikia du lazeriniai „Epson Full HD“ projektoriai, įdiegta profesionalios serijos JBL garso sistema, papildyta IG3T kolonėlėmis ir žemų dažnių sprendimais. Visa infrastruktūra pritaikyta ir šventinėms vakarienėms bei metų pabaigos renginiams – nuo apšvietimo scenarijų iki garso sprendimų, todėl organizavimas vyksta sklandžiai net ir intensyviausiu sezono metu. Renginių organizatoriams taip pat pritaikyta sinchroninio vertimo patalpa, veikia kokybiškas Wi-Fi, įrengtas oro kondicionavimas, suteikiami būtini baldai ir rūbinė. Maisto tiekėjams numatyta atskira paruošiamoji erdvė kavos pertraukoms, pietums ar vakarienei. Renginių metu organizatoriams ir svečiams skiriama 18 automobilių parkavimo vietų ir galimybė suorganizuoti transportą pagal organizatorių poreikius.
VNO Konferencijų centras atviras konferencijoms, mokymams, pristatymams, įmonių bei privatiems renginiams (įskaitant kalėdinius ir naujametinius renginius), koncertams ir filmavimams. Aviacinė aplinka, patogus susisiekimas ir aukšto lygio techninė infrastruktūra užtikrina sklandų įvairių formatų įgyvendinimą.
________________________________
Renginių scena, kur Kaunas atsiveria iš naujo
Kai miestas alsuoja Nemuno vėjais, o Karaliaus Mindaugo prospektas kviečia judėti pirmyn, MAGNUM verslo centras tampa vieta, kur susijungia modernumas, įkvėpimas ir galimybės. Tai ne tik biurų pastatas – tai kūrybos laboratorija, verslo scena ir švenčių teatras viename.
MAGNUM verslo centras atveria duris į erdves, sukurtas idėjoms, kūrybai ir įsimintinoms akimirkoms. Čia gimsta verslo sprendimai, skleidžiasi mokymai, įkvepiamos konferencijos, o vakare tos pačios sienos gali virsti elegantiškos šventės, meninės fotosesijos ar net kino filmavimo aikštele. Tai vieta, kur kiekvienas renginys tampa scena, o kiekvienas svečias – istorijos dalimi.
Terasos – dangus ir miestas vienoje panoramoje. Įsivaizduokite: trečiasis aukštas, žalioji terasa, kur gamta įsilieja į architektūrą, o 500 m² erdvė tampa ne tik renginio vieta, bet ir gyva dekoracija. Čia oras kvepia žaluma, o akys ilsisi stebint Nemuno salą. O kas, jei renginiui reikia šiek tiek dramos? Tuomet – kylame į aštuntą ar dvyliktą aukštą. Stogų terasos (12 aukšte – 280 m², 8 aukšte – 500 m²,) leidžia miestą pažvelgti iš aukščiau – ten, kur horizontas tampa dekoracija, o kiekviena nuotrauka verta žurnalo viršelio.
Abiejų terasų scena atvira visiems – nuo aukščiausio lygio arenų žvaigždžių iki subtilios „chill“ muzikos ar DJ, kurio garsai tarsi švelnus fonas lydės vakaro pokalbius. Čia erdvės pakanka ne tik muzikai ar menui – čia telpa ir jūsų šventės vizija, tokia, apie kokią tik drįstate pasvajoti.
Konferencijų salės – kur idėjos įgauna balsą. 230 m² transformuojamų erdvių – tarsi balta drobė. Čia galima tapyti skirtingus scenarijus: nuo jaukaus 10 žmonių posėdžio iki 200 dalyvių konferencijos. Moderni įranga (projektorius, ekranas, mikrofonai) užtikrina sklandžią techninę pusę, o atskiros zonos kavai ir pokalbiams suteikia erdvės ne tik diskusijoms, bet ir ryšiams kurti. Tiesiog viskas, ko reikia sėkmingam ir sklandžiam renginiui: siūlomos transformuojamas konferencijų salės, pasirūpinama maitinimu.
Restoranų zona – scena įspūdžiams. 600 m² erdvė čia – tarsi didžioji scena, kurioje gimsta įspūdžiai. Vieną dieną ji gali virsti elegantišku furšetu ar iškilmingu banketu, kitą – tapti meno instaliacijų galerija, technologijų pristatymo arena ar net automobilio premjeros podiumu. Tai vieta, kur žodis „renginys“ natūraliai užleidžia vietą žodžiui „patirtis“. Čia laisvai telpa daugiau nei 400 svečių, o erdvės gausa leidžia laužyti standartus – išdėlioti stalus taip, kaip trokšta jūsų vaizduotė, sukurti erdvę šokiams ar žaidimams.
Istorijos, kurias kuria renginiai. Čia jau vyko „Dizaino dienos 2024“ – tūkstančiai lankytojų, meninės instaliacijos ir įspūdingas mados šou, kuris pavertė pastatą tikru kultūros epicentru. MAGNUM įrodo: jis geba priimti ne tik žmones, bet ir idėjas, kurios lieka gyventi ilgiau nei pats renginys.
Tiesa, nors verslo centras yra pačiame Kauno centre, atvykti čia paprasta – tiek su viešuoju transportu, tiek nuosavu automobiliu.
MAGNUM – kai erdvė tampa istorija. Ar tai būtų verslo konferencija, fotosesija, šventinis furšetas ar kelių dienų festivalis – MAGNUM erdvės ne tik talpina žmones, jos kuria atmosferą. Atmosferą, kurioje kiekvienas renginys tampa unikalus, o kiekvienas svečias – istorijos dalimi.
________________________________
Nuo strateginių sesijų iki kultūros vakarų: Vilniaus senamiesčio skliautai skirti svajonėms
Vilniaus senamiestyje slypi vieta, kur kiekviena detalė alsuoja praeitimi, bet kartu kviečia kurti įsimintiną dabartį. „Bokšto skvero“ barokinis kompleksas, kurio istorija prasidėjo dar XVI amžiuje šiandien vėl gyvuoja – kaip erdvė, skirta išskirtiniams renginiams.
Autentiškoje atkurtos Šv. Elžbietos koplyčios salėje verslo renginiai, seminarai, konferencijos ar asociacijų susitikimai svečiams palieka ilgam įsimenantį įspūdį. Ar kada nors turėjote strateginę sesiją po istoriniais skliautais? Ši privati, nestandartinė erdvė suteikia tinkamą atmosferą priimti svarbius sprendimus. Tuo labiau, kad architektūriškai švari, šviesi aplinka yra lengvai pritaikoma ir tarsi „baltas lapas“ leidžia kiekvienam renginiui įgauti unikalią formą.
Vos įžengus į uždarą kiemą su ten stovinčia kelių šimtmečių senumo liepa ir atsiveriančiais Užupio vaizdais, miestas tarsi nutyla. Šioje ramybės oazėje, nors ir pačioje Vilniaus širdyje, gera pajusti kamerinę atmosferą.
Tiek iki 130 žmonių galinti suburti koplyčia, tiek skvero teritorija, į kurią galima sukviesti iki 400 žmonių, leidžia kurti įsimintinus renginius – nuo aukšto lygio vakarienių iki klientų pažinimo ar prekės ženklo pristatymo švenčių.
„Bokšto skvero“ ansamblis nėra masinė erdvė. Tai vieta tiems, kurie renkasi kokybę ir autentišką patirtį. Vienu metu vyksta tik vienas renginys, todėl visa erdvė priklauso tik jums. Turite kūrybinę laisvę formuoti svečių patirtį pagal savo viziją, o tiekėjus pasirinkti pagal savo poreikius – be kamščio mokesčio. O prireikus, „Bokšto skvero“ atstovai visuomet pasiruošę rekomenduoti patikimus partnerius, kurie padės jūsų viziją įgyvendinti.
Kaip Vilnius gimė iš kunigaikščio Gedimino sapno, taip ir kiekvienas verslas prasideda nuo svajonės. Būtent joms ir skirti „Bokšto skvero“ skliautai – čia svajonės skamba aiškiau, įtaigiau ir virsta realybe.
________________________________
Erdvė jūsų ateitiems renginiams: strateginė vieta, prestižas ir rafinuota įranga
Ieškote erdvės verslo renginiams, konferencijoms ar mokymams, kuri derintų prestižą, techninę rafinuotą įrangą ir strateginę vietą Vilniuje? Jūsų paieškos baigiasi „Quadrum“ konferencijų centre-verslo miestelyje, kuriame viskas sukurta tam, kad jūsų renginys vyktų sklandžiai, atspindėtų profesionalumą ir paliktų įspūdį. Čia kiekviena detalė – nuo erdvių išplanavimo iki pažangios technologinės įrangos – apgalvota taip, kad renginio organizatoriai jaustųsi užtikrintai, o dalyviai patogiai. Pasirinkdami „Quadrum“, jūs ne tik išsinuomojate salę, bet ir gaunate visapusišką partnerį, padedantį sukurti kokybišką renginio patirtį.
Strateginė lokacija ir infrastruktūra. „Quadrum“ verslo centras yra dešiniajame Neries krante, naujajame miesto centre, lengvai pasiekiamas tiek viešuoju transportu, tiek automobiliu. Daugiau nei 70 000 kv. m ploto komplekse rasite viską – nuo modernių biurų, restoranų ir kavinių iki vidinio kiemo bei žaliosios erdvės poilsiui. Patogi lokacija leidžia renginių dalyviams greitai pasiekti tiek senamiestį, tiek svarbiausius miesto rajonus, o svečiai iš kitų miestų ar užsienio gali patogiai atvykti iš oro uosto ar geležinkelio stoties. Automobilių stovėjimo klausimas čia nesukelia rūpesčių – erdvi požeminė aikštelė su gausiu vietų skaičiumi užtikrina patogų ir lengvą atvykimą automobiliu bet kuriuo paros metu.
Tvari ir technologiškai pažangi aplinka. „Quadrum“ yra pirmasis verslo centras Baltijos šalyse, kurio statyba atitiko BREEAM sertifikavimo reikalavimus. Papildomai centrui suteiktas ir prestižinis „WiredScore Platinum“ įvertinimas, kuris garantuoja aukščiausios kokybės interneto ryšį, apsaugą nuo tinklo sutrikimų bei skaidrumą, renkantis interneto paslaugų tiekėjus. Čia įdiegta infrastruktūra užtikrina saugų ir stabilų skaitmeninį ryšį, prisitaikantį prie šiuolaikinio verslo poreikių ir ateities technologijų. Automatinės fasadų užuolaidos, geoterminis šildymas ir pažangios vėdinimo sistemos prisideda prie komforto ir leidžia sumažinti komunalines sąnaudas iki 40 proc., štai kodėl „Quadrum“ tampa tvaria ir produktyvia erdve, kurioje gera dirbti ir kurti.
Salės ir susitikimų kambariai – lankstūs sprendimai įvairiems renginiams. „Quadrum“ konferencijų centre kiekvienas renginys gali rasti savo idealią erdvę. Didžiausia – 197 m² ploto „Aalto“ salė, talpinanti iki 150 žmonių, suteikia galimybę surengti didelius pristatymus, konferencijas ar seminarus, o jos moderni projekcinė ir garso įranga bei Full HD raiškos ekranai garantuoja aukštą renginio kokybę. Mažesnė, 87 m² ploto „Aalto“ salė puikiai tinka jaukesniems, iki 50 žmonių mokymams, diskusijoms ar komandos susitikimams. Tuo tarpu 110 m² ploto „Gaudi“ salė tampa universaliu pasirinkimu vidutinio dydžio renginiams – nuo kūrybinių dirbtuvių iki strateginių posėdžių ar produktų pristatymų. Visose salėse galima pasirinkti skirtingą sėdimų vietų išdėstymą: teatro, klasės, U formos ar posėdžių stiliaus, todėl kiekvienas renginys gali būti pritaikytas pagal specifinius kliento poreikius.
Papildomos paslaugos bei atmosfera. Renginių dalyviai gali mėgautis aukšto lygio maitinimu – nuo kavos pertraukėlių iki sočių verslo pietų. Šviesi fojė su patogiomis poilsio zonomis tampa natūralia erdve neformaliems pokalbiams ir verslo pažintims, o jos dizainas kuria lengvą, įkvepiančią atmosferą. Vidinis kiemas kviečia trumpam atsitraukti nuo darbų, pasimėgauti šviežiu oru ir atgauti energiją tolimesnėms sesijoms.
________________________________
Pro viešbučio langus atsiveria stulbinanti Vilniaus senamiesčio panorama
Vos prieš kelis metus sostinės senamiestyje duris atvėręs boutique stiliaus viešbutis „St. Palace Hotel“ – neabejotinai puikus pasirinkimas dėl savo unikalios vietos ir išskirtinio, subtilaus interjero. Abejingų nepaliks ne tik pagal aukščiausius standartus įrengti viešbučio kambariai, bet ir pro jų langus atsiverianti stulbinanti Vilniaus senamiesčio panorama: vienuolikos bažnyčių stogai, Aušros ir Bazilijonų vartai, Nacionalinė filharmonija, Gedimino bei Trijų kryžių kalnai.
Kadangi kiekvieno šio viešbučio kambario dizainas yra unikalus, čia puikiai jausis ir trumpas keliones mėgstantys verslo klasės klientai, prabangos ieškantys keliautojai bei šeimos su mažais vaikais ir augintiniais. Maža to, viešbutis siūlo ištaigingus apartamentus jaunavedžiams, kuriuose kiekvienas galės mėgautis ne tik liukso klasės patogumais, bet ir nepriekaištingu aptarnavimu. Daugelis viešbučio kambarių turi balkonus: puiki galimybė stebėti gražiausius sostinės vaizdus.
Verslo renginiams dažnai rezervuojama šviesi bei autentiška viešbučio konferencijų salė, kurioje gali tilpti net iki 50 asmenų, o privati automobilių stovėjimo aištelė – dar vienas didelis privalumas senamiestyje įsikūrusiam viešbučiui.
„St. Palace Hotel“esanti konferencijų salė (70 kv. m.), išskiria tuo, kad yra pačiame Vilniaus senamiestyje: patogi lokacija, privažiavimas ir modernus interjeras. Pagrindiniai šios salės privalumai: nauja techninė įranga (projektorius ir garso aparatūra), natūrali dienos šviesa, atskira terasa-balkonas, itin spartus internetas, „Clevertouch“ išmanioji lenta, oro kondicionavimo ir šildymo sistema, techninė pagalba – pagal užsakymą ir kt. Profesionalus ir atsakingas personalas, iki smulkmenų apgalvojantis visas detales ir padedantis rasti geriausią sprendimą, padės organizuojant jūsų įmonės renginį ar verslo konferenciją.
Jūsų patogumui kavos pertraukėles siūlome viešbučio konferencijų salėje, o verslo pietus ir vakarienes – „Medininkų“ restorane. Neseniai atsinaujinęs restoranas kas sezoną pristato naują meniu su grilio patiekalais bei išskirtine vyno kortą. Ką užsisakyti čia tikrai ras ne tik kasdien pietaujantys, bet ir gurmaniškas vakarienes mėgstantys svečiai. Be to, planuojantiems įmonių ar šeimos šventes ši vieta siūlo sukurti tik jūsų skoniui pritaikytą meniu bei padėti organizuojant renginio programą ir rūpinantis jos dekoru. Tad „Medininkų restoranas“ yra būtent ta vieta, kurioje profesionalų pagalba, jūsų šventės vizija gali tapti realybe!
Ypatingas pasiūlymas visiems „St. Palace Hotel“ klientams: nuo spalio 1 iki gruodžio 30 d. rezervuojant konferencijų salę – 1 automobilio parkavimas NEMOKAMAI!
________________________________
Ramybė. Privatumas. Autentiškumas. Pačioje sostinės senamiesčio širdyje
„Mabre Residence Hotel“ įsikūręs pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje, šalia Šv. Onos bažnyčios. Iš viešbučio pėsčiomis vos per keletą minučių galima pasiekti centrinę miesto dalį, gražiausius parkus ir kitas lankytinas sostinės vietas: meno galerijas, bažnyčias ir restoranus. Unikalus 16-ojo amžiaus restauruotas viešbučio pastatas išsiskiria savo architektūra ir primena kadaise čia buvusį vienuolyną.
Viešbutyje „Mabre Residence Hotel“ įsikūręs jaukus ir puikiai įrengtas konferencijų centras. Jame galima organizuoti seminarus, konferencijas, susitikimus ar mokymus. Moderniai įrengtoje daugiafunkcinėje konferencijų salėje telpa iki 60 svečių. Kavos pertraukėlių metu konferencijų dalyviai vaišinami kava, arbata, gaiviaisiais gėrimais, rytais keptomis šviežiomis bandelėmis, pyragėliais ir kitais lengvais užkandžiais. Viešbutis konferencijų dalyviams gali pasiūlyti apgyvendinimą ir privatų parkingą erdviame vidiniame kieme.
Uždaras viešbučio kiemelis visuomet patraukia lankytojų akį ir sukuria svečiams išskirtinį saugumo jausmą. Šiltuoju sezonu jaukią, didingos praeities dvasios persmelktą, kiemo erdvę galima taipogi pritaikyti įvairaus pobūdžio renginiams.
„Mabre Residence Hotel“ siūlo 40 kambarių, pritaikytų šiuolaikinio keliautojo poreikiams ir atitinkančių 4 žvaigždučių įvertinimo standartą. Čia kiekvienam svečiui bus užtikrinta maloni viešnagė. Viešbutyje įrengta sauna ir baseinas su povandeninėmis srovėmis. Ką tik naują meniu pristatęs restoranas „Hazienda Steakhouse“ patenkins net išrankiausio skonio gurmanus. Šiltuoju sezonu svečiai gali pietauti ar vakarieniauti jaukioje lauko terasoje, esančioje viešbučio kiemelyje.
Tai – ideali vieta jūsų verslo susitikimams Vilniaus senamiestyje!
Šio rudens specialus „Mabre Residence Hotel“ pasiūlymas, galiojantis iki gruodžio 1-osios: pirmą kartą rezervuojant konferencijų salę, nakvynei bus suteikta net 30 proc. nuolaida, o parkavimas renginio metu kainuos tik 9 Eur!
________________________________
Nestandartinė erdvė verslui ir laisvalaikiui Kauno centre
Pačioje miesto širdyje veikiantis „Moxy“ viešbutis siūlo energingą ir šiuolaikišką alternatyvą tradiciniams viešbučiams. Tai vieta, kur modernus dizainas, patogumas ir gyva atmosfera susilieja, o kiekviena viešnagė tampa patirtimi.
Kambariai – „boutique“ stiliaus, su ryškiu dekoru, erdviais dušais, 55 colių „Smart“ televizoriais ir nemokamu itin greitu Wi-Fi. Tai sprendimas svečiams, kurie vertina komfortą ir efektyvumą vienu metu.
Verslui ir renginiams čia įrengtos įvairaus dydžio erdvės, pritaikytos susitikimams, konferencijoms ir neformaliems susibūrimams:
- Konferencijų salė – 39 kv. m
- Biblioteka – 66 kv. m
- Laisvalaikio zona – 104 kv. m
Nestandartiniai interjero sprendimai, moderni įranga ir lankstus aptarnavimas leidžia kurti atmosferą, kuri įkvepia kūrybiškumui ir produktyviems sprendimams. Be to, svečiams siūlomi specialiai paruošti pietūs bei kavos pertraukėlės, kad darbo diena būtų sklandesnė.
Po darbų viešbutis kviečia į barą, kuriame rasite vietinius užkandžius „Grab-n-Go“ ir kokteilius. Socialinės erdvės pritaikytos ne tik pokalbiams, bet ir darbui ar naujų pažinčių užmezgimui.
Moxy dirbanti komanda pasirūpina ne tik patogumu, bet ir patirtimi – svečiai sulaukia individualaus dėmesio ir praktiškų rekomendacijų apie Kauną.
Šis viešbutis – daugiau nei nakvynė. Tai energinga miesto erdvė, kurioje verslo susitikimai, konferencijos ir kasdieniai darbai įgauna naują formatą, o laisvalaikis tampa neatsiejama patirties dalimi.
Kambarių rezervacijas galite atlikti čia. Erdvių rezervacijas atlikite tiesiogiai: sales@moxykaunas.com.
________________________________
Erdvės jūsų renginiams pačiame sostinės centre
Modernus keturių žvaigždučių viešbutis „Holiday Inn Vilnius“ – tai patogi vieta tiek poilsiui, tiek verslo susitikimams. Viešbutis garsėja ne tik jaukia atmosfera ir profesionaliu aptarnavimu, bet ir funkcionaliu konferencijų centru, pritaikytu įvairaus masto renginiams – nuo vidinių įmonių mokymų ar posėdžių iki tarptautinių konferencijų ir simpoziumų.
Konferencijų centre įrengtos šešios erdvės su natūraliu apšvietimu, kuriose vienu metu gali dirbti iki 350 dalyvių. Pagrindinė, daugiafunkcė „Columbus“ salė talpina iki 200 žmonių ir yra ideali vieta tarptautiniams seminarams, produktų pristatymams, spaudos konferencijoms ar oficialiems susitikimams. Likusios penkios salės skirtos mažesniems renginiams, jose patogiai telpa 30, 60 ar 70 dalyvių.
Visose erdvėse įdiegta moderni technika: lazerinis projektorius, sensorinė diskusinių mikrofonų sistema, profesionali garso įranga ir zoninis LED apšvietimas, leidžiantis pritaikyti šviesą pagal renginio pobūdį. Aukščiausios kokybės vaizdo transliaciją užtikrina HDMI skaitmeninės jungtys, o patogiam darbui – laidinis ir belaidis internetas. Šviesių tonų interjeras kuria neutralią, dėmesio neblaškančią aplinką.
Renginių metu „Rib Room“ restorano komanda užtikrina nepriekaištingą maitinimo paslaugų kokybę – nuo lengvų kavos pertraukų ir pietų iki iškilmingų vakarienių.
„Holiday Inn Vilnius“ – tai patikimas partneris, ieškantiems kokybiškų sprendimų savo verslo renginiams bei norintiems derinti darbą ir poilsį miesto centre.
________________________________
Moderniai įrengtos erdvės – skirtingiems renginių formatams
Vos 10 minučių pėsčiomis nuo Gedimino pilies bokšto įsikūręs „ibis Vilnius Centre“ siūlo modernią erdvę verslo susitikimams ir renginiams. Viešbutis draugiškas augintiniams, todėl svečiai čia gali atvykti su savo keturkojais. Kodėl gi nepradėjus dienos gardžiais pusryčiais, o vėliau ją tęsti produktyviai, dirbant su kolegomis ir ieškant geriausių sprendimų. „ibis Vilnius Centre“ įrengtos dvi 34 kv. m salės – „Žemė“ ir „Dangus“, puikiai tinkančios mokymams, seminarams ar kūrybinėms dirbtuvėms. Šviesios, jaukios ir moderniai įrengtos erdvės pritaikomos skirtingiems renginių formatams. Salė „Žemė“ – jauki ir funkcionali, tinkama mažesniems susitikimams. Norint daugiau erdvės, abi salės gali būti sujungtos į „Žemė + Dangus“ – 69 kv. m stačiakampę konferencijų zoną su Vilniaus miesto vizualizacijomis. Visame viešbutyje veikia nemokamas bevielis internetas. Siūlomi pietūs ir kavos pertraukėlės. Svečiai gali naudotis mokamu požeminiu parkavimu. „ibis Vilnius Centre“ – modernus 164 kambarių viešbutis su restoranu, poilsio zona ir patogia vieta miesto centre. Erdvės pritaikytos neįgaliesiems, patogu pasiekti pagrindines sostinės vietas.
________________________________
Vieta, kurioje idėjos virsta sprendimais, o susitikimai tampa įkvėpimu.
Vos keli kilometrai nuo Vilniaus centro įsikūręs „Urbihop“ viešbutis siūlo modernias ir patogias erdves verslo renginiams. Čia rasite tris konferencijų sales, pritaikytas įvairiems formatams – nuo jaukių susitikimų 10 žmonių grupei iki renginių, sutraukiančių net 100 dalyvių.
Erdvės su dideliais vitrininiais langais užtikrina gausią natūralią šviesą ir malonią atmosferą darbui bei kūrybiniams susitikimams. Šviesios, funkcionalios ir stilingai įrengtos salės aprūpintos visa reikalinga įranga, o greitas bevielis internetas užtikrina sklandų darbą.
„Urbihop“ – tai ne tik konferencijų centras, bet ir viešbutis su 117 modernių, patogių kambarių, kuriuose galima apgyvendinti tiek konferencijų dalyvius, tiek ir atvykstančius verslo partnerius.
Renginių organizatoriai gali rinktis įvairius maitinimo sprendimus – nuo kavos pertraukėlių iki pietų ar vakarienių. Viešbučio restorane patiekalai ruošiami tik iš šviežių produktų, o specialus sulčių baras suteiks vitaminų ir energijos užtaisą tiek intensyvių mokymų, tiek svarbių susitikimų metu.
Patogi vieta šalia pagrindinių miesto arenų bei didelė stovėjimo aikštelė suteikia dar daugiau patogumo tiek organizatoriams, tiek svečiams.
________________________________
Viena ambicingiausių vietų verslui, kūrybai ir renginiams Lietuvoje
Ar įmanoma, kad buvęs Kauno tekstilės fabrikas virstų ne tik gyva verslo bendruomene, bet ir vieta kūrybiškiausioms renginių idėjoms? „Drobės Fabrikas“ šiandien tampa traukos centru ne tik startuoliams ir inovatyviems verslams, dizaino ir interjero pasaulio atstovams, bet ir renginių organizatoriams, kurie ieško autentiškos, plačiai transformuojamos erdvės savo idėjoms įgyvendinti.
Naujausias Drobės projektas – MATERIJA – tai interjero galerija, kuri atvėrė duris ir renginių pasauliui.
Pirmame „Drobės“ aukšte, įkurtos nuo 300 iki 2000 kv. m dydžio industrinio stiliaus salės su natūraliu apšvietimu – puikiai transformuojamos konferencijoms, parodoms, fotosesijoms ar privatiems įmonių renginiams.
Išskirtinis įrengimas ir patalpų išplanavimas:
- didelės, bet lengvai transformuojamos erdvės,
- autentiškas, išskirtinis interjeras – dekoruotos plytų sienos, betono ir juodo metalo masyvios kolonos, sijos,
- aukštos, iki 5m lubos,
- galimybės pritaikyti erdvę tiek 200, tiek 1000+ žmonių auditorijai,
- lengvas pasiekiamumas: vos kelios minutės nuo Kauno centro.
Svečiams renginio kelionė gali prasidėti jau traukinyje – atvykti į „Drobės Fabriką“ galima senaisiais Šančių bėgiais!
Šiuo metu tęsiama „Drobės“ pastato renovacija, kuriant naujausius biurus startuoliams ir inovatoriams, kartu ruošia pagrindą ir būsimiems projektams naujoje erdvėje. Nuo 2026 m. duris atveria dar viena 300 kv. m. renginių salė su 6 metrų aukščio lubomis ir tiesioginiu išėjimu į, dar šią vasarą, išplėstą 1000 kv. m. dviejų aukštų vidinę lauko terasą. Tai – erdvė konferencijoms, įmonių ir privatiems renginiams, koncertams bei šventėms.
________________________________
Ne tik konferencijų salė, bet ir įkvėpimo erdvė
ROCKIT – vieta, kurioje susilieja profesionalumas ir kūrybinė laisvė. Įsikūrusi šiuolaikiškame bendradarbystės centre Gynėjų gatvėje, sostinėje, ši erdvė skirta tiems, kurie ieško netradicinės vietos konferencijai, mokymams ar pristatymui. Skirtingai nei įprastos salės, ROCKIT auditorija alsuoja gyvybe – aplink girdimas bendruomenės šurmulys, veikia startuoliai ir inovatorių komandos, o tai kuria ypatingą, įkvepiančią atmosferą.
Techninė įranga atitinka šiuolaikinių renginių poreikius – moderni vaizdo ir garso aparatūra, greitas belaidis internetas, patogus apšvietimas ir vėdinimo sistema leidžia užtikrinti kokybišką renginio eigą. Apie 70 kv. metrų ploto erdvė talpina iki 40 žmonių – tai optimalus dydis tiek kūrybinėms dirbtuvėms, tiek edukaciniams renginiams ar mažesniems verslo susitikimams. Strategiškai patogi vieta Vilniaus centre ir unikali atmosfera daro ROCKIT patalpas išskirtinėmis – tai ne tik konferencijų salė, bet ir įkvėpimo erdvė.
________________________________
Kodėl nesuorganizavus verslo renginio aerodrome?
Jei tik leidžia galimybės, visuomet organizuoti konferenciją, seminarą ar kitą renginį daug įdomiau neįprastoje aplinkoje. Kodėl nesurengus susitikimo aerodrome? Toks renginys ilgai išliks jo dalyvių atmintyje.
S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas (Aleksoto aerodromas) – seniausias veikiantis aerodromas Lietuvoje ir vienas seniausių Europoje, įkurtas dar 1915-aisiais Kauno pietiniame priemiestyje Aleksote.
S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome organizuojamos ne tik įspūdingos aviacijos šventės, o taip pat renginiai tiek visuomenei, tiek privačioms organizacijoms. Aerodrome įrengtos teritorijos, kuriose galima vykdyti įvairaus pobūdžio veiklą, organizuoti renginius, muges, pristatymus ir kt.
Organizatorių paslaugoms čia siūloma jauki renginių ir susitikimų erdvė. Puikiai tinkanti pobūviams, konferencijoms, mokymams ar kūrybiniams susitikimams.
- Stalus ir kėdes galima išdėlioti pagal poreikį;
- Moderni vėdinimo sistema;
- Erdvi automobilių stovėjimo aikštelė;
- Pirties paslaugos;
- Atskira „Chill“ zona kavos pertraukėlėms su šaldytuvėliu, baru.
Šios erdvės nuoma rekomenduojama nedidelėms šventėms, kūrybiniams susibūrimams, produktų ar paslaugų pristatymams, mokymams ir pasitarimams. Salėje gali sutilpti iki 50 asmenų. Jūsų patogumui – patogus konferencijų ir mokymų centras nedidelėms grupėms, moderni bendro naudojimo virtuvė, pirtis, vieta kemperiui ar palapinei statyti.
