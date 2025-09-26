Lrytas Premium prenumerata tik
Vilniaus oro uosto veikla ir vėl buvo sutrikdyta: praneša apie dar vieną droną

2025 m. rugsėjo 26 d. 14:17
Penktadienį Vilniaus oro uoste pastebėtas dronas – pranešama, kad dėl šio įvykio buvo paveikti du skrydžiai.
Apie pastebėtą droną pirmasis pranešė naujienų portalas LRT, o naujienų portalui Lrytas šią žinią patvirtino ir „Lietuvos oro uostų“ (LTOU) atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas.
„Apie 12.30 val. Vilniaus oro uosto atstovai iš „Oro navigacijos“ gavo informaciją apie pastebėtą droną.
Mūsų žiniomis, apie 10 minučių buvo sustabdyti orlaivių pakilimai-nusileidimai“, – teigė T.Vasiliauskas.
Aiškėja, kad dėl incidento buvo paveikti 2 skrydžiai. Anot T.Vasiliausko, įtaka jiems buvo minimali.
Taip pat pranešta, kad maždaug nuo 12.40 val. visos operacijos ir skrydžiai Vilniaus oro uoste vėl vyksta įprastai.
Dėl komentaro susisiekta ir su „Oro navigacija“, gavus atsakymą, publikaciją papildysime.
