VerslasRinkos pulsas

„Coca-Cola“ logotipe pastebėtas paslėptas simbolis, apie kurį daugelis nežinojo 130 metų

2025 m. rugsėjo 27 d. 09:51
„Coca-Cola“ yra žinoma visame pasaulyje jau daugiau nei 130 metų, tačiau atidūs vartotojai jos garsiajame logotipe pastebėjo detalę, kurios anksčiau daugelis nematė. Apie tai rašo „Mirror“.
„Coca-Cola“ yra vienas iš labiausiai atpažįstamų prekių ženklų pasaulyje. Raudona pakuotė ir baltas vingiuotas šriftas jau seniai tapo masinės kultūros dalimi, o nauji riboto tiražo skoniai ir toliau palaiko susidomėjimą gėrimu.
Nepaisant to, kad dizainas buvo ne kartą pritaikytas įvairiems produktams, firminis stilius visada išliko atpažįstamas.
Prekės ženklo ekspertai pažymi, kad logotipas atlieka pagrindinį vaidmenį suvokiant įmonę.
LOGO.com prezidentas Richardas Lau paaiškino: „Logotipas yra jungiamoji grandis tarp įmonės ir jos klientų. Būtent jį žmonės įsimena labiausiai.“
Pasak jo, išlenkta raidė „C“ užrašo „Coca-Cola“ simbolizuoja šypseną, kuri pabrėžia prekės ženklo filosofiją, asocijuojasi su džiaugsmu ir laime.
„Coca-Cola“ istorija prasidėjo 1886 m., kai Atlantos farmacininkas Johnas S.Pembertonas sukūrė originalų sirupą, kuris buvo maišomas su gazuotu vandeniu. Gėrimas greitai tapo populiarus ir buvo parduodamas po penkis centus už stiklinę.
Pavadinimą ir rašymo stilių pasiūlė kompanijos buhalteris Frankas M.Robinsonas.
Jis pasirinko XIX amžiuje madingą Spenserio šriftą ir manė, kad dviguba raidė „C“ reklamoje atrodys ypač efektingai.
Ši idėja pasirodė sėkminga, kaip ir Koko Channel ir jos legendinio logotipo atveju.
1969 m. prekės ženklas pristatė „Arden Square“ dizainą: raudonas laukas su baltu užrašu ir dinamiška juosta apačioje.
Būtent šis variantas, su minimaliomis pakeitimais, naudojamas iki šiol.
Neseniai tema apie paslėptą logotipo prasmę vėl iškilo „Reddit“ tinkle.
Vieni vartotojai žavėjosi „Coca-Cola“ „laiko nepaveikta estetika“, kiti prisipažino, kad dabar visada jame, raidėse „C“ mato „šypseną“.
„Nuo tada, kai kas nors man papasakojo apie veidus logotipe, aš negaliu jų nepastebėti kiekvieną kartą, kai žiūriu į jį“, – apibendrino vienas iš gerbėjų.
Šaltinis: focus.ua
