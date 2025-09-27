Gyventojas jau bijo sulaukti žiemos: elektros išjungimo atvejų – keturis kartus daugiau ESO žada neeilinę apžiūrą
2025 m. rugsėjo 27 d. 12:16
Nesvarbu, gyvename mieste ar kaime, praktiškai visi esame susidūrę su elektros tiekimo sutrikimais. Tačiau Zarasų rajono gyventojas pasakoja šią vasarą be elektros likęs daugiau nei 10 kartų, o pranešimų apie elektros sutrikimus jis gavo bent 4 daugiau nei 2024-ųjų vasarą. Į gyventojo skundą sureagavo ir Energijos skirstymo operatorius (ESO) žadantis neeilinę patikrą.