Gyventojas jau bijo sulaukti žiemos: elektros išjungimo atvejų – keturis kartus daugiau ESO žada neeilinę apžiūrą

2025 m. rugsėjo 27 d. 12:16
​Nesvarbu, gyvename mieste ar kaime, praktiškai visi esame susidūrę su elektros tiekimo sutrikimais. Tačiau Zarasų rajono gyventojas pasakoja šią vasarą be elektros likęs daugiau nei 10 kartų, o pranešimų apie elektros sutrikimus jis gavo bent 4 daugiau nei 2024-ųjų vasarą. Į gyventojo skundą sureagavo ir Energijos skirstymo operatorius (ESO) žadantis neeilinę patikrą. 
ESOElektrasutrikimas
