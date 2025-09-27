Lietuviai migrantai turėtų suklusti: Jungtinei Karalystei paišo prastą scenarijų

The Guardian tikinama, kad infliacija minėtoje šalyje net bus didesnė nei JAV, kuri susidurs su Donaldo Trumpo įvestų muitų poveikiu.
Kai kurie mažmenininkai dėl situacijos kaltina Jungtinės Karalystės Vyriausybę, kad ši padidino socialinio draudimo įmokas, o tai padidino sąnaudas. EBPO prognozuoja, kad 2025 m. infliacija Jungtinėje Karalystėje vidutiniškai sieks 3,5 proc.
Šis skaičius, kaip numatoma, gerokai lenks JAV rodiklį, kuris turėtų būti 2,7 proc.
EBPO sako, kad kitais metais infliacija Jungtinėje Karalystėje sulėtės iki 2,7 proc., tačiau vis tiek bus gerokai didesnė nei Anglijos banko nustatyas 2 proc. tikslas.
Taip pat teigta, kad dėl griežtų mokesčių ir išlaidų planų ateinančius 12 mėn. lėtės šalies ekonomikos augimas.
Numatoma, kad šiemet Jungtinės Karalystės BVP augimas sieks 1,4 proc., tačiau prognozė kitiems metams lieka nepakitusi – 1 proc. – o tai šaliai nėra geras rodiklis.
imigracijaimigrantaiJungtinė Karalystė
