Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Moteris pasibaisėjo pamačiusi, kur pateko į „Vinted“ įkeltos nuotraukos Pribloškė platformos abejingumas

2025 m. rugsėjo 27 d. 15:28
Lrytas.lt
„Vinted“ platformoje daugelis jau įprato parduoti nebenešiojamus drabužius, nenaudojamą buitinę techniką ar perskaitytas knygas. Tačiau leidinys Mirror.co.uk praneša, kad šia platforma pradėjo naudotis iškrypėliai, o vartotojai pyksta, kad „Vinted“ skiria per mažai dėmesio jų apsaugai. 
Daugiau nuotraukų (3)
Kaip skelbia naujienų portalas, perpardavimo svetainės „Vinted“ vartotojai teigia, kad bendrovė nesiima pakankamai veiksmų, kad juos apsaugotų. Kelios moterys pranešė, kad prie jų buvo priekabiaujama, o dalies jų nuotraukos atsidūrė kitoje interneto svetainėje. Joje pasipylė nepadorūs vyrų komentarai apie moters išvaizdą.
Viena auka, 28 metų Lydia, pasibaisėjo sužinojusi, kad jos nuotraukos naudojamos tokiu būdu. Ji sakė: „Tai tikrai kelia didžiulį nerimą. Net nenutuokiau, kad tai vyksta, ir dėl to jaučiausi labai nesaugiai.“
Tuo metu „Vinted“ nurodo, kad su jų aptarnavimo specialistais galima susisiekti tiek dieną, tiek ir naktį ir jie pasirūpins visais savo klientų klausimais, išspręs iškilusias problemas. Tačiau Lydios patirtis byloja ką kita. Moteris tvirtino, kad praėjus 11 dienų po to, kai ji pranešė „Vinted“ apie svetainę, kurioje neteisėtai naudojamos jos asmeninės nuotraukos, ji vis dar negavo jokio atsakymo.
Tik po to, kai moteris savo patirtimi pasidalijo britų televizijos laidoje „Dispatches“, buvo imtasi veiksmų ir minėta svetainė vėliau buvo pašalinta.
vintedplatformaSaugumas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.