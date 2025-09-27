Kaip skelbia naujienų portalas, perpardavimo svetainės „Vinted“ vartotojai teigia, kad bendrovė nesiima pakankamai veiksmų, kad juos apsaugotų. Kelios moterys pranešė, kad prie jų buvo priekabiaujama, o dalies jų nuotraukos atsidūrė kitoje interneto svetainėje. Joje pasipylė nepadorūs vyrų komentarai apie moters išvaizdą.
Viena auka, 28 metų Lydia, pasibaisėjo sužinojusi, kad jos nuotraukos naudojamos tokiu būdu. Ji sakė: „Tai tikrai kelia didžiulį nerimą. Net nenutuokiau, kad tai vyksta, ir dėl to jaučiausi labai nesaugiai.“
Tuo metu „Vinted“ nurodo, kad su jų aptarnavimo specialistais galima susisiekti tiek dieną, tiek ir naktį ir jie pasirūpins visais savo klientų klausimais, išspręs iškilusias problemas. Tačiau Lydios patirtis byloja ką kita. Moteris tvirtino, kad praėjus 11 dienų po to, kai ji pranešė „Vinted“ apie svetainę, kurioje neteisėtai naudojamos jos asmeninės nuotraukos, ji vis dar negavo jokio atsakymo.
Tik po to, kai moteris savo patirtimi pasidalijo britų televizijos laidoje „Dispatches“, buvo imtasi veiksmų ir minėta svetainė vėliau buvo pašalinta.