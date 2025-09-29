Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

„Amber Grid“ komunikacijai vadovaus Eglė Krasauskienė

2025 m. rugsėjo 29 d. 10:32
Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ Komunikacijos skyriaus vadovės pareigas pradeda eiti Eglė Krasauskienė, pirmadienį pranešė bendrovė.
Daugiau nuotraukų (1)
Skelbiama, kad E.Krasauskienė bus atsakinga už bendrovės išorinę ir vidinę komunikaciją, ryšius su žiniasklaida, bendruomenėmis, krizių valdymą, reputacijos bei įvaizdžio formavimą.
„Džiaugiuosi prisijungusi prie modernios organizacijos, kartu su komanda sieksime ir toliau kurti atviros, atsakingos įmonės įvaizdį, kad apie žaliųjų dujų projektus ir jų svarbą sužinotų vis daugiau žmonių“, – pranešime cituojama ji.
E.Krasauskienė turi daugiau nei dešimties metų patirtį privačiame ir viešajame sektoriuje. Iki šiol ji dirbo „Kauno energijos“ rinkodaros ir komunikacijos vadove, anksčiau ėjo prekybos tinklo „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovės pareigas, taip pat dirbo viešųjų ryšių agentūroje „Vox Vera“ ir kūrybos namuose „ELITAZ“.
Amber Gridkomunikacijapareigos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.