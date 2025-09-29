„Amber Grid“ komunikacijai vadovaus Eglė Krasauskienė

Skelbiama, kad E.Krasauskienė bus atsakinga už bendrovės išorinę ir vidinę komunikaciją, ryšius su žiniasklaida, bendruomenėmis, krizių valdymą, reputacijos bei įvaizdžio formavimą.
„Džiaugiuosi prisijungusi prie modernios organizacijos, kartu su komanda sieksime ir toliau kurti atviros, atsakingos įmonės įvaizdį, kad apie žaliųjų dujų projektus ir jų svarbą sužinotų vis daugiau žmonių“, – pranešime cituojama ji.
E.Krasauskienė turi daugiau nei dešimties metų patirtį privačiame ir viešajame sektoriuje. Iki šiol ji dirbo „Kauno energijos“ rinkodaros ir komunikacijos vadove, anksčiau ėjo prekybos tinklo „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovės pareigas, taip pat dirbo viešųjų ryšių agentūroje „Vox Vera“ ir kūrybos namuose „ELITAZ“.