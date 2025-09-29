OWEXX lauko ekranų tinklas: maksimalus matomumas ir optimalūs sprendimai

OWEXX valdomas lauko ekranų tinklas veikia visose Baltijos šalyse – modernūs lauko ekranai, esantys strategiškai atrinktose vietose, matomi didžiulei auditorijai.
OWEXX lauko ekranai: modernūs ir unikalūs sprendimai bei kokybė
Reklamos medija, kurioje transliuojama reklama, ne mažiau svarbi nei pati reklamos siunčiama žinutė. Todėl kokybė, matomumas ir tikslingai parinkta priemonė – didelė dalis reklamos kampanijos sėkmės.
OWEXX siekia kurti optimalias sąlygas reklamai – kad reklamos žinutė būtų pamatyta, įsimintina; kad būtų kuriamas prekės ženklo žinomumas ir atpažįstamumas. Todėl didelį dėmesį skiria kokybei – tiek kalbant apie pačius lauko ekranus, jų dizainą, rezoliuciją, tiek apie jų lokaciją.
Lauko ekranai įrengiami kruopščiai atrinktose vietose, atsižvelgiant į transporto priemonių srautus, aplink esančius (ar dar tik planuojamus statyti) objektus, urbanistinį miesto peizažą bei, žinoma, paties lauko ekrano matomumą atrinktoje lokacijoje. Lauko ekrano dydis taip pat pritaikomas atsižvelgiant į vietos specifiką, o vaizdo kokybė atitinka aukščiausius standartus.
OWEXX taiko modernius sprendimus – pirmieji ir vieninteliai Lietuvoje siūlo lauko ekranus, vartojančius saulės generuojamą elektros energiją, kurdami tvaresnę reklamą. Pernai OWEXX pristatė dar vieną unikalų sprendimą – tripusį lauko ekraną, kurio lenktos formos ir dizainas leidžia reklamą transliuoti 360 laipsnių kampu. Ekranas įrengtas Kaune, intensyvaus eismo VI-ojo forto žiedinėje sankryžoje.
Visai neseniai Panevėžio gyventojų ir svečių dėmesį atkreipė nauja reklamos medija – dar vienas išskirtinio dizaino, lenktos formos dvipusis OWEXX LED ekranas, didžiausias lauko ekranas mieste, įrengtas užimtoje miesto sankryžoje, šalia prekybos ir laisvalaikio centrų „RYO“ ir „Molas“.
Tai – keli pavyzdžiai iš OWEXX lauko ekranų tinklo ir jame taikomų aukščiausios kokybės sprendimų. Lauko ekranai – universali reklamos priemonė, ryškią reklamos žinutę transliuojanti didelei auditorijai; lauko ekranų tinkle sudaromos sąlygos matomai, efektyviai, įsimintinai reklamai.
OWEXX lauko ekranų tinkle galimybės miesto, šalies, tarptautinei reklamos kampanijai
„Kantar Media Reactions“ tyrimo, atliekamo kiekvienais metais, 2024 metų rezultatai rodo, kad reklama už namų ribų ekranuose (arba skaitmeninė reklama už namų ribų, angl. digital out of home advertising) užima pirmąją vietą rinkodaros specialistų palankiausiai vertinamų reklamos kanalų penketuke, o reklama už namų ribų plačiąja prasme – ketvirtąją. Vartotojai taip pat rodo pasitikėjimą – reklama už namų ribų yra jų palankiausiai vertinamų reklamos kanalų penketuke.
Pasitikėjimas šiomis reklamos priemonėmis, įskaitant ir lauko ekranus, susijęs su daugybe aspektų. Vienas iš jų – lauko ekranai užtikrina didelį matomumą, kadangi yra įrengti ten, kur juda dideli žmonių srautai, bet tuo pačiu nesibrauna į vartotojų asmeninę erdvę, neerzina. Greičiau jau tampa kasdienių kelionių miesto gatvėmis dalimi, informacijos apie prekės ženklus, renginius ir kt., šaltiniu.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Ryga, Talinas, Tartu, Pernu ir kt. – OWEXX lauko ekranų tinkle siūlomas itin platus lauko ekranų pasirinkimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose. Numatyti lauko ekranų lokacijas ir kiekį galima atsižvelgiant į reklamos kampanijos tikslus – OWEXX ekranų tinkle suteikiamos galimybės vietinei (rajono, miesto), šalies ar tarptautinei reklamos kampanijai.
Sėkmės istorijos, kuriamos jau beveik 30 metų
OWEXX sėkmės istorijas kuria jau beveik 30 metų – nuo pirmos žinutės iki žinomumo. Sėkmingai įgyvendintos kampanijos ir ilgametis klientų pasitikėjimas – tai skatina tobulėti, kurti unikalius sprendimus bei optimalias sąlygas efektyviai, matomai, tikslinę auditoriją pasiekiančiai reklamai.
OWEXX – easy to trust.
OWEXX lauko ekranų tinklas https://www.owexx.com/reklama-ekranuose/
Owexxlauko reklamaLED ekranai
Rodyti daugiau žymių