Pirkėjams užvers duris: nuo spalio 1 d. nebelieka šių „Iki“ parduotuvių

Anot prekybos tinklo, šiuo metu Vilniuje veikia penkios autonominės parduotuvės, kurių pirmoji buvo atidaryta 2022 m. vasarį. „IKI GO!“ parduotuvės tapo pirmosiomis tokio tipo prekybos vietomis Lietuvoje, suteikusiomis pirkėjams galimybę be darbuotojų apsipirkti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
Kaip skelbia bendrovė, eksperimentas buvo sėkmingas, „Iki Lietuva“ generalinės direktorės Nijolės Kvietkauskaitės teigimu, autonominių parduotuvių koncepcija parodė pirkėjų paklausą patogesniam apsipirkimui ir buvo svarbi patirtis visai rinkai.
Prekybos tinklas praneša, jog autonominių parduotuvių vystymą planuojama stabdyti nuo spalio 1 d. Kaštus, skirtus autonominių parduotuvių išlaikymui, įmonė kreips į kitus investicinius projektus, tarp jų – ir tinklo parduotuvių plėtrą.