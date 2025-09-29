Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Pirkėjams užvers duris: nuo spalio 1 d. nebelieka šių „Iki“ parduotuvių

2025 m. rugsėjo 29 d. 11:08
Nuo spalio nebeliks prekybos tinklo „Iki“ autonominių parduotuvių „IKI GO!“. Sprendimas priimtas technologijos vystytojui „Pixevia“ susiduriant su iššūkiais tęsiant veiklą, pranešė įmonė.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot prekybos tinklo, šiuo metu Vilniuje veikia penkios autonominės parduotuvės, kurių pirmoji buvo atidaryta 2022 m. vasarį. „IKI GO!“ parduotuvės tapo pirmosiomis tokio tipo prekybos vietomis Lietuvoje, suteikusiomis pirkėjams galimybę be darbuotojų apsipirkti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
Kaip skelbia bendrovė, eksperimentas buvo sėkmingas, „Iki Lietuva“ generalinės direktorės Nijolės Kvietkauskaitės teigimu, autonominių parduotuvių koncepcija parodė pirkėjų paklausą patogesniam apsipirkimui ir buvo svarbi patirtis visai rinkai.
Prekybos tinklas praneša, jog autonominių parduotuvių vystymą planuojama stabdyti nuo spalio 1 d. Kaštus, skirtus autonominių parduotuvių išlaikymui, įmonė kreips į kitus investicinius projektus, tarp jų – ir tinklo parduotuvių plėtrą.
prekybos tinklas Ikiparduotuvėuždarymas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.