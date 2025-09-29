Pranešė, kad elektra brango 51 proc.: tam yra vienas paaiškinimas

„Matome, kad importo srautai iš Skandinavijos užtikrino stabilų tiekimą, o eksporto apimtys iš Lietuvos reikšmingai sumažėjo. Tai rodo, jog elektros rinkoje kainas ir toliau labiausiai lemia gamybos šaltinių balansas bei regioniniai srautai“, – pranešime teigia „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.
Kaip praneša bendrovė, elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę augo 2 proc. ir siekė 208 GWh, iš kurių 65 proc. elektros užtikrino vietos elektrinės. Bendrai šalyje praėjusią savaitę buvo pagaminta 134 GWh elektros energijos – 25 proc. mažiau nei prieš savaitę, kai generacija siekė 178 GWh.
Daugiausia elektros Lietuvoje praėjusią savaitę gamino prie perdavimo tinklo prijungtos šiluminės elektrinės, jų gamyba augo 73 proc. ir siekė 41 GWh. Tuo metu vėjo elektrinių gamyba mažėjo 63 proc. iki 39 GWh, taip pat saulės jėgainės pagamino 33 GWh, hidroelektrinės – 14 GWh, o kitos elektrinės – 7 GWh.
Bendrovės duomenimis, šiluminės elektrinės gamino 30 proc. Lietuvoje pagamintos elektros energijos, vėjo jėgainės – 29 proc., saulės elektrinės – 24 proc., hidroelektrinės – 11 proc., o kitos elektrinės – 6 proc.
Skaičiuojama, kad bendras elektros energijos importo kiekis praėjusią savaitę šalyje augo 4 proc. – nuo 106 iki 110 GWh. Lietuva iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį importavo 80 proc. elektros, 14 proc. – iš Latvijos, o likusius 6 proc. – iš Lenkijos.
Tuo metu eksporto srautai iš Lietuvos per savaitę sumažėjo 65 proc. – nuo 70 GWh iki 25 GWh. Anot bendrovės, 71 proc. eksporto buvo nukreiptas į Lenkiją, 25 proc. – į Latviją, o 4 proc. – į Skandinaviją.
LitgridElektraBaltijos šalys
