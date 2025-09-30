Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
Belgrado „Partizan"
Belgrado „Partizan“
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Barcelona"
„Barcelona“
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes"
Stambulo „Anadolu Efes“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda"
Belgrado „Crvena zvezda“
Milano „Olimpia"
Milano „Olimpia“
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos"
Atėnų „Panathinaikos“
Miuncheno „Bayern"
Miuncheno „Bayern“
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia"
Vitorijos „Baskonia“
Pirėjo „Olympiakos"
Pirėjo „Olympiakos“
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus"
Bolonijos „Virtus“
Madrido „Real"
Madrido „Real“
2025-10-01
20:30
„Monaco"
„Monaco“
Kauno „Žalgiris"
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce"
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball"
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia"
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern"
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda"
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan"
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia"
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real"
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos"
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris"
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce"
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes"
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco"
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia"
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos"
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona"
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia"
„Valencia“
Bolonijos „Virtus"
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball"
Paryžiaus „Paris Basketball“
Verslas

I. Ruginienė apie ministrų derybas dėl biudžeto: šią savaitę – galutinis raundas, vėliau prasidės vieši svarstymai

2025 m. rugsėjo 30 d. 16:49
Vygantas Tuzas
Planuojant kitų metų valstybės biudžetą, pagrindinis prioritetas išlieka gynyba, teigia ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Ji tikina, kad dar šią savaitę vyks susitikimas su visais ministrais, po kurio bus pradedami vieši biudžeto klausimų svarstymai.
Daugiau nuotraukų (1)
„Dedame visas pastangas, kad 5 proc. BVP (gynybai – ELTA) būtų tas skaičius, kurį galėtume dar šiais metais pasiekti – visos dėlionės yra apie tai. Tiesa, dar yra tik biudžeto apmatas, o šią savaitę susitiksime su visais ministrais – bus antras ir finalinis derybų raundas“, – antradienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Po to bus rimtas aptarimas Koalicinėje taryboje, Vyriausybės sprendimas, o Seime turėsime du mėnesius ar net ilgesnį laiką, kuomet viešai galėsime svarstyti kiekvieną eilutę“, – teigė premjerė.
Inga Ruginienėbiudžetas

