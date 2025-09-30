Šildymo įrenginiams atsinauijnti – 8,5 mln. eurų parama

Parama bus skiriama įsirengus naujus, nenaudotus 5-osios klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius žemė–vanduo, vanduo–vanduo, oras–vanduo ar oras–oras, jeigu tokie šilumos įrenginiai skirti šildyti būstą.
„Skatiname kuo daugiau gyventojų pasinaudoti šia paramos priemone, nes gyventojų šildymo įrenginių atnaujinimas leidžia jiems racionaliau naudoti atsinaujinančius energijos išteklius ir taip susimažinti savo šildymo išlaidas. Supaprastinus taršių katilų keitimo finansavimo sąlygas, gyventojai, teikiantys mokėjimo prašymus nuo šių metų liepos mėn. ir teisingai užpildę duomenis, lėšas gauna per 30 dienų nuo paraiškos pateikimo“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Paramą galės gauti tik tie gyventojai, kurie jau yra įsirengę naują įrenginį ir kartu su paraiška pateikia mokėjimo prašymą bei įrenginio įsirengimą patvirtinančius dokumentus. Dar labiau supaprastinus dokumentų pateikimą, pvz., šiame kvietime nelieka prievolės pridėti senų įrenginių nuotraukų, gyventojams bus lengviau ir patogiau teikti paraiškas, jos bus operatyviai įvertinamos, o lėšos greitai pasieks žmones.
Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios, gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3 500 eurų išlaidų už šilumos siurblį arba apie 1 500 eurų – už 5-osios klasės biokuro katilą. Pavyzdžiui, įsirengus iki 7 kW galios šilumos siurblį oras–vanduo, galima gauti iki 4 280 eurų paramos.
Per 2025 m. gyventojai jau pasikeitė daugiau šildymo įrenginių nei per visus 2024 metus: šiemet per devynis mėnesius pakeista daugiau kaip 6 200 įrenginių – tai 3 670 įrenginiais daugiau nei per 2024 metus. Iš viso daugiau nei 8700 gyventojų jau atsinaujino savo būsto šildymo sistemas, pasinaudoję valstybės teikiamu finansavimu. Jiems jau išmokėta daugiau kaip 28,7 mln. eurų.
Iki 2029 m. numatytas daugiau nei 112,4 mln. eurų valstybės finansavimas neefektyvių šildymo įrenginių keitimui būstuose. Iki projekto įgyvendinimo pabaigos siekiama pakeisti 20 504 neefektyvius ir taršius šildymo įrenginius namų ūkiuose ir sukurti 166,3 MW papildomų atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumų.