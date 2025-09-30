Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Skolų išieškojimu užsiimanti įmonė atleidžia visus darbuotojus

2025 m. rugsėjo 30 d. 15:19
​Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veiklą vykdanti įmonė „Intrum Oy filialas“ Užimtumo tarnybą įspėjo apie planuojamą darbuotojų atleidimą. Skolų išieškojimo įmonė atleis visus darbuotojus.
Kaip naujienų portalui Lrytas nurodo UŽT atstovė Inga Vegytė, skolų išieškojimu besivertusi įmonė „Intrum Oy filialas“ gruodžio 1–31 d. ketina atleisti visus 23 darbuotojus.
„Didžioji dalis – 18 – duomenų administravimo specialistai. Darbo sutartys nutraukiamos dėl dingusio paslaugų poreikio nutraukus sutartį su kita jos šalimi“, – teigia I.Vegytė.
Portalo rekvizitai.vz.lt duomenimis, šių metų rugpjūtį įmonėje vidutinis darbo užmokestis siekė 3 261 Eur. Įmonė įkurta 2023 m. 
Įmonei „Intrum Oy filialas“ vadovauja Aivaras Prialgauskas. Jis yra ir bendrovės UAB „Intrum Global Business Services“ direktorius. Ši įmonė verčiasi duomenų apdorojimu, interneto serverių paslaugų (prieglobos) teikimu.
Tačiau ir „Intrum Global Business Services“ atsisveikina su darbuotojais. Tiesa, ne su visais. Įmonėje dirba 186 žmonės, o atleisti planuojama 33 darbuotojus. Pasak I.Vegytės, darbo neteks 22 duomenų administravimo specialistai, po 3 komandos vadovai, lyderiai ir kiti.
„Darbo sutartis planuojama nutraukti dėl sumažėjusių darbdavio paslaugų apimčių“, – priduria UŽT specialistė.
„Intrum Global Business Services“ vidutinis darbuotojams mokamas atlyginimas siekia 4 763 Eur. Praėjusiais metais įmonė uždirbo 369 995 Eur grynojo pelno. Įmonė įkurta 2014 m.
