Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą didinti mokesčius

2025 m. rugsėjo 30 d. 08:41
Tarptautinis valiutos fondas (TVF) rekomenduoja Lietuvai didinti mokesčius. Jis pabrėžia, jog be papildomų pajamų iš mokesčių nebūtų užtikrintas biudžeto tvarumas, ypač augant gynybos išlaidoms ir senstant visuomenei, skelbia „Verslo žinios“. 
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip skelbiama portale, Lietuva surenka vieną mažiausių mokesčių pajamų dalių Europos Sąjungoje (ES) – 22,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), kai vidurkis Bendrijoje siekia 26,1 proc.
TVF skaičiuoja, kad Lietuva turi neišnaudotą iki 9 proc. BVP mokesčių potencialą, kuris galėtų būti įgyvendintas per mokesčių sistemos reformas.
Dabartiniai Vyriausybės pakeitimai nuo 2026 m. sausio, TVF vertinimu, galėtų atnešti apie 0,6 proc. BVP papildomų pajamų.
ELTA primena, kad vasarą Seimas nusprendė keisti gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto (NT) mokestį, pakelti pelno mokestį, įvesti naujus cukraus ir draudimo mokesčius, kurių pajamos bus skirtos gynybai.
TVF vadovasMokesčiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.