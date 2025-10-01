G. Žiemelis: aviacijos iššūkiai virsta „Avia Solutions Group“ pasaulinės plėtros varikliu

„Avia Solutions Group“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Gediminas Žiemelis sako, kad šiandien aviacijos rinką formuoja keli esminiai veiksniai – rekordinis keleivių skaičius, lėktuvų trūkumas, techninės naujos kartos variklių problemos bei pandemijos palikimas. Jo teigimu, tokioje situacijoje itin svarbų vaidmenį atlieka ACMI (orlaivių nuoma su įgula, remontu ir draudimu) modelis, leidžiantis oro linijoms lanksčiai reaguoti į paklausos šuolius.
Ambicingi „Avia Solutions Group“ planai rodo, kad krizė kartu yra ir galimybė – bendrovė investuoja į tvaraus aviacijos kuro (SAF) gamyklą Latvijoje, plečia orlaivių parko pajėgumus, investuodami į moderniausius, degalus taupančius orlaivius, tokius kaip „Boeing 737 MAX“, steigia naujus padalinius Azijoje ir Pietų Amerikoje bei siekia tapti nepakeičiamu partneriu globalioje aviacijos rinkoje.
Euronews.com pasikalbėjo su G.Žiemeliu apie tai, kas laukia oro linijų, keleivių ir visos aviacijos industrijos artimiausiais metais.
Tuo pat metu „Avia Solutions Group“ išlaiko stiprią kapitalo struktūrą ir atvirą požiūrį į naujas rinkos galimybes, nors apie galimą sugrįžimą į akcijų biržą svarstys tik po kelerių metų.
Toliau skaitykite visą interviu su Gediminu Žiemeliu apie aviacijos sektoriaus iššūkius, augimo galimybes ir strateginius planus.
– Praėjęs atostogų sezonas buvo paženklintas streikais aviacijos sektoriuje. Protestavo antžeminis personalas, pilotai ir skrydžių vadovai. Kaip tai paveikė sektorių ir verslo perspektyvas?
– Šios problemos kyla kiekvienais metais, todėl visi prie jų prisitaiko ir vis geriau sugeba spręsti. Idealiu atveju būtų galima jas sumažinti iki minimumo, kad keleiviams būtų kuo mažiau nepatogumų.
Tačiau visi yra pasiruošę tokiems scenarijams. Oro eismas sparčiai auga, todėl perspektyvos yra labai teigiamos.
– Kokios būklės šiuo metu yra aviacijos sektorius?
– Aviacija yra gyvybiškai svarbi pasaulio ekonomikos dalis, ir niekas to geriau neparodo nei šios industrijos atsigavimas po COVID-19 pandemijos.
Dėl pandemijos pasaulinis oro eismas 2020 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo 66 procentais, tačiau nuo to laiko rinka išgyvena stiprų atsigavimą. Pasak IATA, 2025 m. oro eismas turėtų pasiekti 5,2 mlrd. keleivių, tai yra 6,7 proc. daugiau nei 2024 m. Šie duomenys rodo, kad visose rinkos srityse vis dar yra didžiulis augimo ir plėtros potencialas.
Spartaus augimo trajektorija ir akivaizdus poreikis didinti lėktuvų pasiūlą, kad būtų patenkinta auganti paklausa, daro šią pramonę šiandien itin patrauklią investuotojams. Pavyzdžiui, „Air Lease Corporation“, viena didžiausių lėktuvų nuomos bendrovių, ką tik buvo nupirkta konsorciumo, vadovaujamo „SMBC Aviation Capital“, už maždaug 7,4 mlrd. JAV dolerių (6,3 mlrd. eurų).
– Ar ES reguliavimas apsunkina oro linijų veiklą Europos rinkoje?
– Aviacija yra griežtai reguliuojama sritis visame pasaulyje, ir tam yra rimta priežastis – saugumas svarbiausia. Kalbant apie reguliavimą, ES nesiskiria nuo kitų jurisdikcijų, kuriose mes veikiame.
Taip pat manau, kad ES priimtos tvaraus aviacijos kuro (SAF) taisyklės yra apskritai teigiamas teisės aktas, nes jos numato didesnę švaresnio kuro gamybą.
– O kaip dėl reglamentų, susijusių su minimaliu rankinio bagažo dydžiu? Šiais metais buvo kalbama, kad šis klausimas gali būti reguliuojamas ES lygmeniu.
– Jeigu tai bus reglamentuota, vertėtų pirkti lagaminų gamintojų akcijų. O kalbant rimtai, daugelis pigių oro linijų gali siūlyti pigesnius bilietus, nes papildomai apmokestina paslaugas, tokias kaip bagažas.
Taigi, jeigu būtų įvesta tokia draudimo nuostata, vidutinė bilieto kaina iš tikrųjų galėtų išaugti.
– Kokie yra pagrindiniai iššūkiai pasaulinėje aviacijos rinkoje?
– Šis iššūkis žinomas jau seniai: „Airbus“ ir „Boeing“ negali pristatyti pakankamai naujų lėktuvų. Nors tikiuosi, kad problema bus išspręsta iki šio dešimtmečio pabaigos, spartus oro eismo augimas reiškia, kad oro linijoms reikia daugiau lėktuvų, kad patenkintų paklausą.
Čia labai svarbų vaidmenį atlieka tokie paslaugų teikėjai kaip mes – ACMI (orlaiviai, įgula, priežiūra, draudimas). Galime greitai suteikti papildomų pajėgumų piko metu. Oro linijoms tai naudinga daugeliu aspektų, bet rinkos kontekste ypač svarbu tai, kad bendradarbiaudamos su mumis jos neprivalo ilgalaikei nuomai imti ar pirkti vidutinio amžiaus orlaivių.
Jos gauna lėktuvus tada, kai jų reikia, o kai poreikio nebelieka – grąžina. Tai palankiau jų balansui.
– Ką tai reiškia oro linijoms?
– Oro linijos gali turėti lėktuvus nuosavybės teise, juos nuomotis ilgalaikei nuomai – maždaug 5–7 metams – arba naudotis visapusiška ACMI nuoma trumpesniam laikotarpiui – paprastai apie šešis mėnesius.
Mūsų verslas daugiausia grindžiamas ACMI paslaugomis ir iš esmės yra skirtas suteikti oro linijoms trumpalaikį pajėgumą piko sezonu, dažniausiai vasarą tam tikrame regione, kai atostogų kelionių paklausa yra didžiausia.
Dauguma oro linijų daugiausia pajamų uždirba būtent vasarą, todėl turėti orlaivius ilgalaikei nuomai reiškia, kad jos ir toliau mokės už turtą, kuris nėra optimaliai išnaudojamas. ACMI yra orlaivių parko valdymo įrankis, padedantis išspręsti šią problemą.
Mūsų praktinė taisyklė yra tokia: pasirinkdamos ACMI iki 10 proc. viso orlaivių parko maksimaliam šešių mėnesių laikotarpiui, oro linijos gali padidinti savo pelningumą maždaug 2–3 proc.
– Kokie yra „Avia Solutions Group“ plėtros ir augimo planai?
– Mūsų strategija – didinti pasaulinę aprėptį. Mums itin svarbu turėti globalų pasiekiamumą būtent dėl sezoniškumo.
Europoje, kuri yra tradicinė ACMI rinka, pasibaigus vasarai ir sumažėjus mūsų paslaugų paklausai, pietų pusrutulyje prasideda piko sezonas – vasara ir mokinių atostogos.
Todėl investuodami į naujų oro linijų steigimą tokiose šalyse kaip Indonezija, Tailandas, Brazilija ir Meksika, mes užsitikrinome tinkamą pagrindą anticikliniam modeliui. Iš esmės pasaulinė veikla reiškia, kad galime perkelti savo orlaivius ten, kur paklausa mūsų paslaugoms yra didžiausia.
Pavyzdžiui, neseniai atidarėme „Avia Solutions Group“ paslaugų centrą Filipinuose, kuris, kaip šios strateginės pasaulinės plėtros dalis, teiks nuotolinio darbo jėgos sprendimus mūsų dukterinėms įmonėms visame pasaulyje. Šis naujas centras taip pat padės pritraukti talentų į „Avia Solutions Group“ Azijoje, kur sparčiai augame.
– Kokie jūsų planai Vidurio ir Rytų Europos regione?
– Planuojame 2030 metais Latvijoje atidaryti SAF ir eSAF (sintetinio reaktyvinio kuro) gamyklą, kuri, pradėjus veiklą, bus didžiausia tokio tipo gamykla Šiaurės Europoje. Per ateinančius kelerius metus SAF paklausa gerokai išaugs, ypač turint omenyje ES reikalavimus dėl jo naudojimo.
Taip pat manau, kad svarbu, jog Europa galėtų pati gaminti SAF dėl energetinės nepriklausomybės priežasčių.
– Kas yra jūsų pagrindiniai konkurentai?
– Mes – didžiausias ACMI tiekėjas pasaulyje su 209 orlaivių parku, bet taip pat esame aviacijos paslaugų grupė. Aš nelaikau kitų konkurentais, nes visus matau kaip potencialius klientus ar partnerius.
Kiti nuomotojai, siūlantys ilgalaikę nuomą, yra mūsų partneriai, nes dalį mūsų orlaivių nuomojamės iš jų, o oro uostai taip pat yra mūsų antžeminių paslaugų dukterinių įmonių klientai. Mūsų orlaivių techninės priežiūros dukterinė įmonė „FL Technic“ taip pat remontuoja trečiųjų šalių orlaivius, o mes rengiame daugelio oro linijų įgulų ir pilotų mokymus.
Aš ir visa grupė esame susitelkę į tai, kad šį geriausios klasės paslaugų spektrą galėtume pasiūlyti kuo daugiau klientų ir partnerių.
– Kokie yra „Avia Solutions Group“ ilgalaikiai verslo tikslai?
– Tęsti pasaulinę plėtrą ir per ateinančius kelerius metus padidinti mūsų orlaivių parką iki daugiau nei 700. Išorinė konsultacijų bendrovė apskaičiavo, kad pasaulinė ACMI rinka yra verta 30 mlrd. JAV dolerių (25,5 mlrd. eurų) ir jai reikia 1500 orlaivių veiklai užtikrinti.
Šiuo metu turime 209 orlaivius, todėl vien tik ACMI paslaugų teikimo srityje matome milžinišką augimo potencialą.
– Praėjusiais metais „Avia Solutions Group“ užsakė 80 „Boeing 737 MAX“ orlaivių. Kaip šis užsakymas dera su platesne įmonės strategine vizija?
– Viena priežasčių, kodėl investuojame į SAF gamyklą, yra poreikis palaipsniui daryti aviaciją draugiškesnę aplinkai. Naujojo „Boeing 737 MAX“ orlaivių užsakymas dera su šia strategija, nes tai reiškia, kad galime savo klientams pasiūlyti moderniausius ir degalus taupančius orlaivius.
Plačiąja prasme tai yra mūsų planų toliau plėtoti ir auginti ACMI verslą dalis.
– „Certares“ investavo į „Avia Solutions Group“. Kaip šiuo metu atrodo kapitalo struktūra?
– Labai didžiuojuosi, kad „Certares“, JAV privataus kapitalo bendrovė, 2021 m. į „Avia Solutions Group“ investavo 300 mln. eurų, o praėjusiais metais nusprendė šią sumą konvertuoti į 20 proc. nuosavybės dalį. Ne mažiau naudinga yra tai, kad strateginiu patarėju tapo Mike‘as Pompeo.
Sėkmingas mūsų 300 mln. JAV dolerių (255 mln. eurų) neužtikrintų vyresniųjų obligacijų įtraukimas į „Euronext Dublin“ 2024 m. pradžioje buvo dar vienas aiškus investuotojų pasitikėjimo „Avia Solutions Group“ ir ilgalaike augimo strategija įrodymas.
Šiuo metu asmeniškai valdau apie 60 procentų „Avia Solutions Group“, o likusią dalį turi kiti akcininkai, įskaitant „Certares“.
Parengta pagal Euronews.com