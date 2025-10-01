Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
VerslasRinkos pulsas

Šildymas nuo kitų metų brangs: gyventojai suskubo teikti prašymus kompensacijoms

2025 m. spalio 1 d. 15:46
Marta Kraujelytė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) nurodo, jog per mėnesį dėl šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų beprasidedančiam šildymo sezonui kreipėsi 52 tūkst. gyventojų. Anksčiau ministerijos skelbtu vertinimu, Seimui nusprendus panaikinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatas šildymui, išlaidos kompensacijoms šiemet gali išaugti beveik dvigubai ir sudaryti apie 100 mln. eurų.
„SADM turimais duomenimis, 2025 m. rugsėjo mėn. pateikta 52 tūkst. prašymų dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų gavimo“, – Eltai komentare raštu nurodė ministerija.
Ministerija pažymi, kad prašymus dėl kompensacijų 2025–2026 m. šildymo sezonui nepasiturintys gyventojai gali teikti nuo rugsėjo pradžios, viso šildymo sezono metu.
SADM teigimu, praėjusio šildymo sezono metu vidutiniškai per mėnesį kompensaciją gavo apie 161,2 tūkst. asmenų. Šiemet, manoma, kompensacijų gavėjų skaičius išaugs iki 190 tūkst.
Taip pat nurodoma, jog per praėjusį šildymo sezoną kompensacijoms teikti išleista 56,5 mln. eurų, o šiemet, prognozuojama, išlaidos sudarys apie 100 mln. eurų.
SADM primena, kad nustatytos formos prašymą ir būtinus dokumentus gyventojai gali teikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos interneto svetainėje arba tiesiogiai atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją.
Šildymas nuo kitų metų brangsta
Seimui nusprendus panaikinti lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui – jis didinamas iki 21 proc.
ELTA primena, jog nuo antradienio šildymas pradėtas visame Vilniaus mieste.
Nuo trečiadienio šildymo sezonas ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose pradedamas Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniaus rajono savivaldybėje. Panevėžio miesto savivaldybė apie šildymo sezono pradžią daugiabučiuose namuose, kitose biudžetinėse įstaigose, įmonėse ir organizacijose dar neskelbia.
Visoje Vilniaus rajono savivaldybėje šildymo sezonas pradedamas ketvirtadienį, Šiauliuose ir Klaipėdoje – spalio 6 d.
